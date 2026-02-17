Κοκαΐνη και χασίς διακινούσαν δύο νεαροί στην Ανατολική Μάνη – Μικρό... οπλοστάσιο τα σπίτια τους

Κοκαΐνη και χασίς διακινούσαν εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης δύο νεαροί, ενώ στα σπίτια τους είχαν κρυμμένο ένα μικρό… οπλοστάσιο με πολλά πιστόλια, τουφέκια, φυσίγγια, σφαίρες κ.α.

Πρόκειται για έναν 23χρονο που είχε αρχηγικό ρόλο και έναν 21χρονο και οι δύο από τον Πύργο Διρού της Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα για να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, επικοινωνούσαν μεταξύ τους με προκαθορισμένο κώδικα συνεννόησης.

Υστερα από αξιοποίηση πληροφοριών στήθηκε οργανωμένη επιχείρηση το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής για τη σύλληψη των δύο νεαρών δραστών, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, της Ομάδας Πρόληψης και

Καταστολής του Εγκλήματος Λακωνίας καθώς και του αστυνομικού

σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Μεσσηνίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για ναρκωτικά και όπλα.

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τους στον Πύργο Διρού όπου βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν 953 γραμμάρια κοκαΐνης διαχωρισμένη σε ατομικά φιξάκια, 18,6 γραμμάρια χασίς, αυτόματο πολεμικό τουφέκι με γεμιστήρα, πολεμικό τουφέκι με γεμιστήρα, ένα γεμιστήρα, δύο πιστόλια κρότου, δύο πιστόλια με τρεις γεμιστήρες, μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα περίστροφο, 597 φυσίγγια, 160 αβολίδωτες σφαίρες, ένα πτυσσόμενο γκλοπ, τέσσερις ζυγαριές, διάφορα είδη συσκευασίας και νόθευσης ναρκωτικών ουσιών, δύο κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ένα όχημα και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων και το χρηματικό ποσό των 2.600 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.