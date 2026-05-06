Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων

Σε ισχύ είναι τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων γι’ αυτή την εβδομάδα σε απομακρυσμένες περιοχές της Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα από σήμερα Τετάρτη έως και το Σάββατο 9 Μαΐου έχει ως εξής:

Τετάρτη 6/5 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 7/5 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας

Παρασκευή 8/5 απογευματινές ώρες

Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη – Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.

Σάββατο 9/5 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα – Ραπτόπουλο.