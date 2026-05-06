eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 06 Μαϊος 2026 10:53

Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων

Γράφτηκε από

Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων

Premium Strom

Σε ισχύ είναι τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων γι’ αυτή την εβδομάδα σε απομακρυσμένες περιοχές της Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα από σήμερα Τετάρτη έως και το Σάββατο 9 Μαΐου έχει ως εξής:
Τετάρτη 6/5 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.
Πέμπτη 7/5 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας
Παρασκευή 8/5 απογευματινές ώρες
Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη – Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.
Σάββατο 9/5 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα – Ραπτόπουλο.

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις