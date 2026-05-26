Απόπειρα απατών από δήθεν λογιστές και στη Μεσσηνία

Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 11 ατόμων (με καταγωγή από Αττική και Λάρισα) για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις 76.000 ευρώ!

Οι επτά από τους 11 που ταυτοποιήθηκαν είναι Ρομά, πέντε άνδρες και δύο γυναίκες, ενώ ακόμη την εγκληματική οργάνωση απάρτιζαν ένας 24χρονος υπήκοος Συρίας και άλλοι δύο άνδρες και μια γυναίκα, όλοι τους από 22 έως 44 ετών.

Οι απάτες και οι απόπειρες έγιναν από το 2024 έως και τον Ιούνιο του 2025 στην Κορινθία και σε πολλά μέρη της χώρας, ενώ τα… πλοκάμια τους έφτασαν και μέχρι τη Μεσσηνία με οκτώ απόπειρες εις βάρος κυρίως αλλοδαπών. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 32 περιπτώσεις απατών και 354 περιπτώσεις αποπειρών!

Η μεθοδολογία τους

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι κατηγορούμενοι, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωσή με σκοπό την τέλεση απατών. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να συγκαλύψουν την παράνομη δραστηριότητά τους, κατέθεταν εν γνώσει τους πλαστά και νοθευμένα έγγραφα ως δικαιολογητικά και εν συνεχεία προέβαιναν σε έκδοση και προμήθεια πλήθους τηλεφωνικών συνδέσεων σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών (αχυρανθρώπων). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα εν λόγω «επιχειρησιακά» τηλέφωνα,

επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους που ήταν κυρίως ηλικιωμένοι ή αλλοδαποί και άτομα που δεν ήταν εξοικειωμένα με την τεχνολογία.

Τους συστήνονταν ως λογιστές ή γνωστοί συγγενικών τους προσώπων και τους έπειθαν να τους καταβάλουν χρήματα για οφειλές που δήθεν είχαν ή για διάφορα επιδόματα που δικαιούνταν.

Οκτώ απόπειρες στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία οι δήθεν λογιστές επιδίωξαν να εξαπατήσουν κυρίως αλλοδαπούς τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2025, δίχως να τα καταφέρουν.

Στις 27 Φεβρουαρίου έκαναν απόπειρα εξαπάτησης μιας 32χρονης Αλβανίδας στην Καλαμάτα και στις 5 Μαρτίου ενός 56χρονοθ από το Πεταλίδι.

Στις 8 Μαρτίου του 2025 επόμενο υποψήφιο θύμα τους ήταν μια 52χρονη Βουλγάρα στη Μεσσήνη, δύο ημέρες αργότερα μια 53χρονη Ρωσίδα στην Καλαμάτα και στις 11 Μαρτίου είχαν δύο απόπειρες σε μια 55χρονη Βουλγάρα στους Γαργαλιάνους και σε μία 41χρονη Αλβανίδα στην Καλαμάτα.

Αλλες δύο απόπειρες έλαβαν χώρα στις 13 Μαρτίου 2025 σε μια 49χρονη στην Καλαμάτα και σε μια 65χρονη επίσης στην Καλαμάτα.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους.

Κ.Ηλ.