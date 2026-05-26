Μεσσηνία: Ικανοποίηση Πτωχού για την πορεία της πρωτοβουλίας «Πελοπόννησος 360»

Ικανοποιημένος από την πορεία 21 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πελοπόννησος 360», ο περιφερειάρχης παρουσίασε αναλυτικά τον σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής, αναφέρθηκε στα προβλήματα παλαιών έργων και απάντησε σε ερωτήσεις για κρίσιμες υποδομές της περιοχής.

«Για ακόμα μια φορά καλή μέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τον τέταρτο σταθμό της πρωτοβουλίας μας "Πελοπόννησος 360". Μιας πρωτοβουλίας που βασικό στόχο, βασική επιδίωξη, έχει να ενημερώσει για δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, να συζητήσει με θεσμικούς φορείς, όπως δημάρχους, επιμελητήρια και πολλούς άλλους παραγωγικούς φορείς. Όπως επίσης και με αρκετούς συμπολίτες μας προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να διαβουλευτούμε για πράγματα τα οποία μας απασχολούν.

Στο πλαίσιο αυτό θα κάνω μια πολύ σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που έχουμε στη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία λοιπόν, υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη, 21 έργα. Εικοσιένα έργα, κάποια από τα οποία έρχονται από πολύ παλιά, όπως είναι η παράκαμψη του Πεταλιδίου, και άλλα που είναι πάρα πολύ πρόσφατα. Εικοσιένα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως επίσης σε δημοπράτηση και σε διαδικασία δημιουργίας νομικών δεσμεύσεων βρίσκονται 18 ακόμα έργα συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης πάρα πολύ πλούσια είναι η δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε έργα τα οποία βρίσκονται υπό ωρίμανση, αν θέλετε, προκειμένου να μπορέσουν να μπουν πολύ γρήγορα σε διαδικασία υλοποίησης.

Το σημαντικό είναι ότι η διασπορά όλων αυτών των δράσεων, όλων των πρωτοβουλιών, αγγίζουν όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων που έχει μια Περιφέρεια. Υπάρχουν λοιπόν πολλά έργα που αφορούν την βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου. Υπάρχουν νέα, νέες χαράξεις. Υπάρχουν τέσσερα έργα που αφορούν κυρίως αθλητικές υποδομές. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο μπουκέτο δράσεων που αφορά εγγειοβελτιωτικά έργα. Νέες προσπάθειες τις οποίες κάνουμε για την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, με δύο έργα πολύ μεγάλα στο Πεταλίδι και στην Μαντίνεια, τα οποία βρισκόμαστε σε διαδικασία ανακήρυξης αναδόχου. Κτιριακά δημόσια έργα, λιμενικά, τα οποία ολοκληρώνουμε, και πολλά έργα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο να κάνουμε την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας πιο ανθεκτική. Έργα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιπλημμυρική προστασία, στην αντιπυρική προστασία, στην καταπολέμηση της διάβρωσης των ακτών, όπως ανέφερα προηγουμένως.

Επίσης πολύ πλούσια είναι η προσπάθεια και η δράση που έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Όπως γνωρίζετε, σχεδόν σε κάθε δήμο υπάρχει πλέον κέντρο κοινότητας. Επίσης, αρκετές προσκλήσεις για την ενίσχυση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων και γενικότερα πάρα πολλές δράσεις οι οποίες ενισχύουν ή προστατεύουν ή, αν θέλετε, βοηθούν, υποστηρίζουν δομές που έχουν να κάνουν με πολύ ευάλωτες ομάδες.

Όλο αυτό το πλούσιο, η πλούσια δράση που υπάρχει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους επόμενους μήνες αναμένεται να ενταθεί πολύ περισσότερο, αφού μια πολύ μεγάλη σειρά έργων, τα οποία σήμερα μελετώνται και ωριμάζουν, θα είναι έτοιμα να μπουν σε αντίστοιχες προσκλήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι προσκλήσεις που θα υπάρξουν στο επόμενο διάστημα αφορούν πάλι έργα συντήρησης, αφορούν νέα οδικά δίκτυα. Θυμίζω ότι πριν από περίπου μια εβδομάδα εντάξαμε στη διαδικασία απαλλοτριώσεων την παράκαμψη του Χαρακοπιού, ένα πολύ, μια πολύ σπουδαία παρέμβαση που την περιμένει η τοπική κοινωνία πάρα πολλά χρόνια και θα διευκολύνει πολύ όχι μόνο τους μόνιμους κατοίκους, αλλά σίγουρα και τους επισκέπτες. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με αστικές αναπλάσεις, όπως για παράδειγμα είναι η λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, όπως είναι η πλατεία των Φιλιατρών, όπως είναι αναπλάσεις στην περιοχή της Μάνης.

Επίσης εντάσσονται αρκετά έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό αθλητικών υποδομών, όπως είναι το γήπεδο Παραλίας στην Καλαμάτα, όπως είναι άλλες αθλητικές υποδομές σε όλη την περιφερειακή ενότητα, και σχολεία, όπως είναι το Ειδικό Σχολείο, το οποίο έχουμε εντάξει και νομίζω σήμερα ανοίγουν οι φάκελοι προκειμένου να δούμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος και πολύ σύντομα θα αρχίσει η υλοποίησή τους. Υπάρχει μια ακόμα ανοιχτή πρόσκληση για εκπαιδευτικές μονάδες, όπου μέχρι τώρα έχει κατατεθεί το σχολικό συγκρότημα της Χώρας, όπου και αυτό πιστεύουμε να μπει στη διαδικασία της αξιολόγησης προκειμένου να μπορέσουμε να το εντάξουμε, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος το οποίο έχουμε.

Μετά από αυτή την πολύ σύντομη εισαγωγή, θα βάλω μια άνω τελεία για να απαντήσω σε οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Είστε ικανοποιημένος από την πορεία των έργων αυτών που υλοποιούνται; Δηλαδή, πού βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα, πού εντοπίζετε και καθυστερήσεις;

Είμαστε, νομίζω ότι τα έργα και οι πρωτοβουλίες που έχουμε αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω ότι έχουν δύο ταχύτητες. Όλα τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται μέσα στα τελευταία χρόνια, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και με την ταχύτητα και με την ποιότητα, όπως επίσης και με τη διατήρηση του προϋπολογισμού τους. Υπάρχουν έργα τα οποία έρχονται από πολύ παλιά, ανέφερα προηγουμένως την παράκαμψη του Πεταλιδίου ή έργα όπως είναι το Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι, στα οποία υπάρχουν αρκετά προβλήματα, αρκετές προκλήσεις. Είμαστε όμως πολύ αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε μέσα στο χρονικό διάστημα των παρατάσεων που έχουν δοθεί σύντομα, και τους προϋπολογισμούς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και τις συμπληρωματικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Εκεί βρισκόμαστε, νομίζουμε όλοι ότι έχουμε την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε και αυτά στο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας.

Η εικόνα από το Διοικητήριο που επισκεφτήκατε πριν από λίγο;

Το Διοικητήριο πλέον έχει πάει, έχει μπει σε έναν πολύ καλό ρυθμό υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε, υλοποιείται το βασικό κομμάτι της ανακατασκευής που είναι η θεμελίωση, μετά την αναθεώρηση της μελέτης την οποία κάνουμε, την ενίσχυση –όχι θεμελίωση– την ενίσχυση του στατικού φορέα. Είναι το δυσκολότερο κομμάτι που έχει το συγκεκριμένο έργο. Θα σας δώσω έναν ενδεικτικό αριθμό, έχουν μπει περισσότερα από 150.000 βλήτρα για να μπορέσει να στερεωθεί. Η διαδικασία της ενίσχυσης του στατικού φορέα ολοκληρώνεται μέσα στους επόμενους δύο μήνες για τους πρώτους ορόφους, οπότε θα αρχίσει να φαίνεται και η υπόλοιπη, οι υπόλοιπες εργασίες που πρόκειται να γίνουν. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε μέσα στον επόμενο χρόνο να ολοκληρώσουμε και να το δώσουμε προς χρήση.

Δεν κάνατε κάποια αναφορά σε ό,τι αφορά τον τομέα του πολιτισμού. Και ακούω κατά καιρούς και παράπονα σε ό,τι αφορά το ΔΗΠΕΘΕ, δεν υπάρχει στήριξη από την Περιφέρεια, και υπάρχει μια αγωνία σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ Χορού, αν θα συμμετέχει η Περιφέρεια με μια πιο γενναία οικονομική υποστήριξη;

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει σε όλες τις προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες μας έχουν ζητηθεί εγκαίρως και έχουν μπει μέσα στον προγραμματισμό μας και στον προϋπολογισμό μας. Όπως ξέρετε, έχουμε μια πολύ μεγάλη και γενναία προγραμματική σύμβαση με το Φεστιβάλ Χορού, είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης. Εννοείται ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εξωστρέφεια, ένας πολύ ουσιαστικός θεσμός όχι μόνο για την Καλαμάτα αλλά για ολόκληρη την Πελοπόννησο, και είναι προφανές ότι θα συμμετέχουμε και στην επόμενη φάση, με όσες των δυνατών περισσότερες δυνάμεις μπορούμε. Βρισκόμαστε εκεί όχι μόνο υποστηρίζοντας οικονομικά μέσω της προγραμματικής σύμβασης το συγκεκριμένο Φεστιβάλ, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο μας έχει ζητηθεί. Αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Ο πολιτισμός είναι βασικός πυλώνας όλου του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Θυμίζω ότι πριν από περίπου 10 μέρες παραδώσαμε προς χρήση την Καστροπολιτεία του Μυστρά, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αντίστοιχες τέτοιες πρωτοβουλίες γίνονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, όπως και εδώ στη Μεσσηνία. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται το αρχαιολογικό μουσείο στη Χώρα, όπως επίσης είμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να μπορέσουμε να εντάξουμε και άλλα έργα, όχι μόνο ανάδειξης ή άυλων δράσεων, αλλά και συντήρησης πολύ μεγάλων μνημείων. Όπως είναι τα κάστρα στη Μεθώνη και στην Κορώνη, όπως είναι η κυκλοφοριακή σύνδεση της Αρχαίας Μεσσήνης, και πολλές άλλες πρωτοβουλίες, τις οποίες θα έχουμε την δυνατότητα να τις αναδείξουμε αναλυτικά σε πολύ στοχευμένη παρουσίαση την οποία θα κάνουμε.

Μηναγιώτικο και Φιλιατρινό δίκτυο, δύο σημαντικά έργα υποδομής για τον αγροτικό τομέα. Στην ουσία έχουν βαλτώσει. Από την πλευρά της Περιφέρειας έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, θα γίνουν κάποιες ενέργειες, θέλουμε να ενημερωθούμε γι' αυτό;

[Δημήτρης Πτωχός]: Και για το Μηναγιώτικο και για το Φιλιατρινό, και γενικότερα για οτιδήποτε αφορά τον πρωτογενή τομέα, η Περιφέρεια βρίσκεται συνεχώς σε πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία, με πίεση, με επιχειρήματα, με τεκμηρίωση, προκειμένου να μπορέσουν όλα αυτά να αρχίσουν να υλοποιούνται. Στο βαθμό που αφορά το ρόλο της Περιφέρειας, έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε όλες τις απαραίτητες υποδομές, όπως για παράδειγμα είναι ο φορέας διαχείρισης του Φιλιατρινού φράγματος. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα δείτε και τους αντίστοιχους διαγωνισμούς για τη δημιουργία του φορέα, ο οποίος έχει να κάνει με τη λειτουργία του φράγματος. Το Μηναγιώτικο είναι ένα έργο το οποίο αφορά μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκεί δεν χρειάζεται κάποια δικιά μας ενεργός συμμετοχή, παρά μόνο στη διαδικασία της υλοποίησης όπου μάλλον, και της επίβλεψης, όπου μάλλον η Περιφέρεια θα είναι ο φορέας επίβλεψης. Πού βρισκόμαστε σήμερα; Έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες, για το Φιλιατρινό υπάρχει κάποιου είδους δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους πρώτους. Έχει γίνει, νομίζω, η κατακύρωση στον βασικό ανάδοχο αλλά υπάρχει ακόμα κάποια μικρή γραφειοκρατική εμπλοκή. Θα είναι ένα έργο το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και θα μπει κατευθείαν στην υλοποίηση. Το δεύτερο έργο, το Μηναγιώτικο, όπως είπα προηγουμένως είναι ένα έργο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα περάσει όλο στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από εκεί θα χρηματοδοτηθεί για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει άμεσα. Η ένταξή του έγινε, μάλλον, πριν από δύο εβδομάδες, οπότε πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε τη διαδικασία υλοποίησής του.

Νομίζω δεν κάνατε κάποια αναφορά σε ό,τι αφορά τον τομέα του τουρισμού. Υπάρχει ένα θέμα με το Πολυλίμνιο, όπου η Περιφέρεια έχει αναθέσει μια μελέτη. Η Περιφέρεια εξακολουθεί να ενδιαφέρεται;

Η Περιφέρεια έχει αναθέσει μια μελέτη, έχει ολοκληρώσει μια μελέτη και έχει παραδώσει μια μελέτη σε αυτόν που έχει και την αρμοδιότητα της λειτουργίας του, που είναι το Δασαρχείο. Επίσης, η Περιφέρεια έχει κάνει και μια πρόταση, την έχει κάνει και δημόσια, για τη δημιουργία ενός φορέα λειτουργίας στο Πολυλίμνιο, με τη συμμετοχή του δήμου και του Δασαρχείου, ακριβώς όπως έχει γίνει σε αντίστοιχα σημεία στην Κρήτη για παράδειγμα.

Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, τι εξελίξεις έχουμε; Και δεύτερον, αν έχουμε κάποιο νέο σε ό,τι αφορά το θέμα του Παλαί ντε Σπορ, για το οποίο βέβαια δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση, αλλά αν έχουμε κάποιο νέο;

Για το γήπεδο, όπως γνωρίζετε η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει υλοποιήσει δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, η μία αφορά μια προμήθεια και η δεύτερη το κυρίως κατασκευαστικό έργο. Έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες. Στη μία έχουμε ανάδοχο, στη δεύτερη περιμένουμε την αξιολόγηση του επιτρόπου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σύμβαση. Οπότε από πλευράς διαγωνιστικής διαδικασίας και γραφειοκρατικής, αν θέλετε, διαδικασιών, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει και τα δύο έργα. Το ένα, η προμήθεια, μάλλον θα αρχίσει να υλοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή, όπως και το δεύτερο, το οποίο περιλαμβάνει μια διαδικασία μελετοκατασκευής, στο οποίο είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μη με ρωτήσετε για συγκεκριμένο χρόνο, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να μπει ο ανάδοχος μέσα, για να μπορούμε και εμείς να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι και να μην φαινόμαστε ανακόλουθοι με αυτά που λέμε.

Στο Παλαί ντε Σπορ, όπως γνωρίζετε υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια και στον Δήμο Καλαμάτας. Αυτή τη στιγμή προχωράμε την μελετητική διαδικασία και την ωρίμανση του έργου, όπως επίσης είμαστε και στη διαδικασία αναζήτησης του χρηματοδοτικού εργαλείου ώστε να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε.

Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο σχετίζεται με το αεροδρόμιο. Σήμερα περνάει από το υπουργικό συμβούλιο και θα ακολουθήσει και η βουλή. Προφανώς χάνεται και ο Ιούνιος, οπότε κατά συνέπεια ίσως χαθεί και ολόκληρη η τουριστική σεζόν πριν να δει υπογραφές. Παρόλα αυτά, το αεροδρόμιο λειτουργεί με 4-5 υπαλλήλους και παραμένει αυτή η πολύ άσχημη εικόνα. Υπάρχει περιθώριο η Περιφέρεια να παρέμβει κάπου;

Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι φτάνουμε σήμερα στο να περάσει η σύμβαση από το υπουργικό συμβούλιο για να μπορέσει να κυρωθεί και να παραδοθεί το αεροδρόμιο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι απολύτως βέβαιο ότι η εικόνα που υπάρχει στο αεροδρόμιο δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να υπάρχει για ένα διεθνές αεροδρόμιο με τόσο μεγάλη κίνηση. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται εκεί με ένα τουριστικό περίπτερο, αυτό είναι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της και το μοναδικό που είναι σε πλήρη αρμοδιότητά της. Ό,τι μας ζητηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, θα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε. Αν η ερώτηση αφορά το αν μπορούμε να δώσουμε προσωπικό ή κάτι άλλο στο αεροδρόμιο, αυτό είναι εκτός αρμοδιοτήτων, δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Εάν μας ζητηθεί να κάνουμε κάποιου είδους τεχνική εργασία, όπως κάναμε για παράδειγμα πέρυσι, με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη αμεσότητα θα το κάνουμε όπου μας ζητηθεί και όποτε μας ζητηθεί. Νομίζω όμως ότι η ερώτησή σας αναφέρεται κυρίως στον τρόπο λειτουργίας και στο προσωπικό, το οποίο είναι καθαρά αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου το έχουμε ολοκληρώσει;

Έχουμε μια πολύ συνολική στρατηγική, την έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Έχει τέσσερις πολύ βασικούς άξονες, από την διακυβέρνησή της μέχρι το συνολικό αφήγημα, και αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι ολοκληρωμένο, αλλά βρίσκεται σε μια διαρκή υλοποίηση. Νομίζω ότι πάρα πολλά από αυτά που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ήδη γίνονται, παράγουν χειροπιαστά αποτελέσματα, και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτά θα γίνουν πολύ πιο έντονα, το αποτύπωμα θα γίνει πολύ πιο έντονο μέσα στο επόμενο διάστημα.

Και μια ερώτηση για το Ράλι Ακρόπολις.

Είναι πολύ μακριά από το σταθμό βάσης. Προσπαθήσαμε να φέρουμε το Ράλι Ακρόπολις σε όσες περισσότερες περιφερειακές ενότητες γίνεται, αρκεί να το επιτρέπει η απόσταση από τη βάση, το οποίο για φέτος είναι το Λουτράκι. Φτάσαμε μέχρι την Αρκαδία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από 41 χρόνια.!».