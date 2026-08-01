Καταγγελίες για κλοπές στην περιοχή της Βέργας

Για περιστατικά κλοπών στην περιοχή της Βέργας ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στα social media η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας Άρτεμις Κότση.

Η πρόεδρος της Βέργας έκανε γνωστό πως το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για κλοπές και απόπειρες κλοπών στην περιοχή, κάνοντας γνωστό πως η Κοινότητα έχει ενημερώσει την Αστυνομία, με τις περιπολίες να πραγματοποιούνται πλέον καθημερινά για την αποτροπή νέων περιστατικών κλοπών.

Η κ. Κότση προτρέπει τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προστατεύουν τις περιουσίες τους, κλειδώνοντας τα σπίτια, τις αποθήκες και τα αυτοκίνητά τους και να μην αφήνουν εκτεθειμένα σε κοινή θέα πολύτιμα αντικείμενα.

“Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή πρόσωπα που σας προκαλούν ανησυχία, ενημερώστε άμεσα την Αστυνομία”, καταλήγει η πρόεδρος της Κοινότητας Βέργας που με την ανάρτησή της χτυπά “καμπανάκι” προς τις Αρχές για μεγαλύτερη αστυνόμευση σε περιοχές που ειδικά τους θερινούς μήνες έχουν μεγάλη κίνηση και αυξημένη επισκεψιμότητα.

Κ.Ηλ.