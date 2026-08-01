Τι λένε τα ζώδια σήμερα (1/8)

Κριός

Η Σελήνη κινείται σήμερα στους Ιχθύς και στον 12ο σου, δημιουργώντας την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τις πολλές υποχρεώσεις. Η διάθεσή σου γίνεται περισσότερο εσωστρεφής και ίσως θελήσεις να κρατήσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Παλιές αναμνήσεις που δεν έχουν κλείσει οριστικά μπορεί να επιστρέψουν στο μυαλό σου, ζητώντας αποδοχή. Απόφυγε να πιέσεις τον εαυτό σου να ακολουθήσει τους γρήγορους ρυθμούς των άλλων. Ωστόσο, η διαίσθησή σου είναι δυνατή και μπορεί να σε βοηθήσει να αντιληφθείς όσα δεν λέγονται ανοιχτά.

Ταύρος

Με τη Σελήνη να κινείται στους Ιχθύς και στον 11ο σου, η προσοχή σου στρέφεται στις φιλίες, στις κοινωνικές επαφές και στα σχέδια που θέλεις να πραγματοποιήσεις στο μέλλον. Η παρουσία ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεσαι κοινές ιδέες μπορεί να σε ενθαρρύνει και να ανανεώσει την αισιοδοξία σου. Ισως θελήσεις να επικοινωνήσεις με ένα φιλικό πρόσωπο που έχεις καιρό να συναντήσεις ή να συμμετάσχεις σε μια συλλογική δραστηριότητα. Παράλληλα, αρχίζεις να βλέπεις με μεγαλύτερη ευαισθησία τις ανάγκες των άλλων και είσαι πρόθυμος/η να προσφέρεις τη βοήθειά σου.

Δίδυμοι

Η Σελήνη βρίσκεται σήμερα στους Ιχθύς και στον 10ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο την επαγγελματική σου πορεία, τις ευθύνες και την εικόνα που παρουσιάζεις στους/ις άλλους/ες. Είναι πιθανό να αισθανθείς μεγαλύτερη πίεση, καθώς καλείσαι να ανταποκριθείς σε απαιτήσεις ή να αποδείξεις τις ικανότητές σου. Η ευαισθησία σου απέναντι στην κριτική είναι αυξημένη, γι’ αυτό προσπάθησε να μην παίρνεις προσωπικά κάθε σχόλιο ή παρατήρηση. Παράλληλα, μπορείς να αντιληφθείς ευκολότερα τις διαθέσεις των ανωτέρων ή των συνεργατών σου και να προσαρμόσεις έξυπνα τη στάση σου.

Καρκίνος

Η παρουσία της Σελήνης στους Ιχθύς και στον 9ο σου σε βοηθά να ξεφύγεις από τη μονοτονία και να δεις τις καταστάσεις μέσα από μια πιο αισιόδοξη οπτική. Η ανάγκη να διευρύνεις τους ορίζοντές σου γίνεται εντονότερη και μπορεί να αναζητήσεις νέες γνώσεις ή διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Ενα ταξίδι, μια μετακίνηση ή ακόμη και η οργάνωση μιας απόδρασης μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση. Ευνοείται η επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά ή έχουν κάτι διαφορετικό να σου διδάξουν. Εμπιστεύσου την εσωτερική σου καθοδήγηση, χωρίς όμως να παραβλέπεις τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Λέων

Η Σελήνη κινείται στους Ιχθύς και στον 8ο σου, στρέφοντας την προσοχή σου σε οικονομικές εκκρεμότητες, υποχρεώσεις και βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα. Θα θελήσεις να τακτοποιήσεις οφειλές ή μια συμφωνία που αφορά χρήματα άλλων. Η διαίσθησή σου σε βοηθά να αντιληφθείς τις πραγματικές προθέσεις ενός ανθρώπου, ακόμη κι αν εκείνος αποφεύγει να εκφραστεί ξεκάθαρα. Η ανάγκη σου για συναισθηματική επαφή είναι έντονη και οι επιφανειακές συζητήσεις δεν σε ικανοποιούν. Πρόσεξε την καχυποψία και μην αφήσεις έναν φόβο να σε οδηγήσει σε βιαστικά συμπεράσματα.

Παρθένος

Στον 7ο σου, κινείται σήμερα η Σελήνη στους Ιχθύς και φέρνει τις προσωπικές και επαγγελματικές σου σχέσεις στο επίκεντρο. Η διάθεσή σου επηρεάζεται έντονα από τη συμπεριφορά των άλλων, με αποτέλεσμα να αναζητάς κατανόηση, τρυφερότητα και συναισθηματική ανταπόκριση. Μια σημαντική συζήτηση με τον/ην σύντροφο ή έναν/μια συνεργάτη μπορεί να σε βοηθήσει να αντιληφθείς τις ανάγκες του, αρκεί να ακούσεις χωρίς αυστηρή κριτική. Αν είσαι ελεύθερος/η, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται χρόνος για να δείξει τις πραγματικές της προθέσεις.

Ζυγός

Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις σου απαιτούν οργάνωση, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στους Ιχθύς και στον 6ο σου. Πρακτικά ζητήματα, επαγγελματικές εκκρεμότητες ή δουλειές που έχουν συσσωρευτεί μπορεί να σε πιέσουν περισσότερο από όσο περίμενες. Φρόντισε να βάλεις προτεραιότητες και μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες των άλλων μόνο και μόνο επειδή δυσκολεύεσαι να αρνηθείς. Οι σχέσεις με συναδέλφους χρειάζονται προσοχή γιατί κάποιο μπέρδεμα μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις. Πρέπει να ακούσεις τις ανάγκες του σώματός σου και να μην αγνοήσεις την κούραση.

Σκορπιός

Η Σελήνη στους Ιχθύς και στον 5ο σου, φωτίζει την πιο δημιουργική και αισιόδοξη πλευρά σου και σε βοηθά να εκφράσεις ελεύθερα όσα αισθάνεσαι. Η διασκέδαση και οι προσωπικές σου επιθυμίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και σε παρακινούν να απομακρυνθείς για λίγο από τις υποχρεώσεις. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, αναζήτησε περισσότερο χρόνο με το αγαπημένο σου πρόσωπο και δημιούργησε μια ρομαντική ατμόσφαιρα. Αν είσαι ελεύθερος/η, μια νέα γνωριμία μπορεί να ξυπνήσει το ενδιαφέρον σου. Τα παιδιά ή ένα δημιουργικό σχέδιο μπορεί να σου προσφέρουν χαρά και συγκίνηση.

Τοξότης

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Ιχθύς και στον 4ο σου, η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι, στην οικογένεια και σε υποθέσεις που συνδέονται με το παρελθόν. Εχεις ανάγκη να παραμείνεις σε ένα γνώριμο και ασφαλές περιβάλλον, μακριά από έντονους ρυθμούς και απαιτητικές κοινωνικές επαφές. Μια οικογενειακή συζήτηση μπορεί να σε συγκινήσει ή να επαναφέρει αναμνήσεις που δεν έχουν ξεθωριάσει. Δείξε κατανόηση στις ανάγκες των δικών σου ανθρώπων, αλλά μην επιτρέψεις να φορτωθείς όλα τα προβλήματά τους. Είναι καλή ημέρα για να φροντίσεις τον προσωπικό σου χώρο.

Αιγόκερως

Η Σελήνη κινείται στους Ιχθύς και στον 3ο σου, αυξάνοντας την ανάγκη σου για επικοινωνία και ανταλλαγή σκέψεων. Οι επαφές με συγγενείς, γείτονες ή ανθρώπους από το κοντινό σου περιβάλλον μπορεί να είναι περισσότερες και να γεμίσουν το πρόγραμμά σου. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεσαι γίνεται πιο συναισθηματικός και μπορείς να καταλάβεις όσα οι άλλοι δυσκολεύονται να σου πουν ξεκάθαρα. Πρόσεξε, ωστόσο, πιθανές παρανοήσεις, καθώς ορισμένες πληροφορίες ίσως είναι ασαφείς ή ελλιπείς. Μην αφήσεις την φαντασία σου να καλύψει τα κενά και επιβεβαίωσε όσα ακούς πριν βγάλεις συμπεράσματα.

Υδροχόος

Τα οικονομικά και η ανάγκη σου για μεγαλύτερη ασφάλεια έρχονται στο προσκήνιο, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στους Ιχθύς και στον 2ο σου. Είναι πιθανό να θελήσεις να κάνεις κάποιες αγορές για να ικανοποιήσεις μια συναισθηματική ανάγκη, γι’ αυτό προσπάθησε να συγκρατήσεις τα περιττά έξοδα. Μπορεί να ασχοληθείς με τον προϋπολογισμό σου, μια οικονομική εκκρεμότητα ή έναν νέο τρόπο ενίσχυσης των εσόδων σου. Μην αρκεστείς σε υποσχέσεις και έλεγξε προσεκτικά τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσεις σε μια συμφωνία. Η ημέρα σε καλεί να αναγνωρίσεις την προσωπική σου αξία.

Ιχθύες

Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, τα συναισθήματά σου γίνονται εντονότερα και επηρεάζουν άμεσα την διάθεσή σου. Η ανάγκη να φροντίσεις τον εαυτό σου, να εκφράσεις τις επιθυμίες σου και να ακολουθήσεις τους προσωπικούς σου ρυθμούς είναι δυνατή. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σωστά, αρκεί να μην επιτρέψεις στην ανασφάλεια να παραμορφώσει την εικόνα των καταστάσεων. Οι άλλοι/ες δείχνουν ενδιαφέρον για εσένα και είναι εύκολο να τραβήξεις την προσοχή τους. Βάλε τις προσωπικές σου ανάγκες σε προτεραιότητα, διατηρώντας όμως την απαραίτητη ισορροπία στις σχέσεις σου.