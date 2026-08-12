Καλαμάτα: Αίσιο τέλος με τον 43χρονο που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του

Αίσιο τέλος είχε ευτυχώς η υπόθεση με τον 43χρονο άνδρα που για αρκετή ώρα παρέμενε ταμπουρωμένος μέσα στο σπίτι του στην οδό Παλαιολόγου στην Καλαμάτα.

Ειδικοί διαπραγματευτές της Αστυνομίας κατάφεραν να τον πείσουν να τους ανοίξει την πόρτα και πλέον οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, ενώ αναμένεται να ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Νωρίτερα συγγενικό του πρόσωπο ενημέρωσε την Αστυνομία ότι ο 43χρονος βρίσκεται μέσα στο σπίτι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση εκφράζοντας μάλιστα ανησυχία ακόμα και για τη ζωή του.

Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ λόγω αυτής της κατάστασης η Αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παλαιολόγου.