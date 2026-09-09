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Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2026 12:45

Δύο συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

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Δύο συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

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Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν προχθές σε καταυλισμούς Ρομά σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Κορινθία, με δέκα συνολικά συλλήψεις.

Στη Μεσσηνία οι αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και συγκεκριμένα σε Παναγάκια, Ασπρόχωμα, Αγία Τριάδα και Μελιγαλά.
Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 22 άτομα, προσήχθησαν τρία από αυτά, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα για στέρηση δελτίου ταυτότητας.
Ακόμη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν και 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.
Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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