Εως την Παρασκευή οι αιτήσεις για μετεγγραφές από φοιτητές

Εως αύριο, Παρασκευή (2/10), στις 14:00 έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα.

Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη, με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης.

Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχουν λάβει από το τμήμα στο οποίο φοιτούν.

Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής, καθώς και όσοι εισήχθησαν στα πανεπιστήμια μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσουν διαφορετική διαδικασία. Οι σχετικές οδηγίες αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο το επόμενο διάστημα.

Η προθεσμία για την τρέχουσα διαδικασία ολοκληρώνεται, επομένως, αύριο στις 14:00.

Πηγή: ertnews