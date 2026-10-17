Λακωνία: Συνελήφθη 17χρονος Ρομά για τη ληστεία στη Σκάλα

Ενας 17χρονος Ρομά συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης για τη ληστεία που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης στη Σκάλα Λακωνίας.

Ο ανήλικος Ρομά ταυτοποιήθηκε ως ο ένας εκ των δραστών της ληστείας ύστερα από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα και στη συνέχεια εντοπίστηκε στη Σκάλα και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς μαζί με τρία ακόμη άτομα, όπως κατήγγειλε ο 77χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, εισέβαλαν σε αυτό στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης φορώντας κουκούλες και με τη χρήση βίας ακινητοποίησαν αυτόν και την 64χρονη κουνιάδα του και έκλεψαν χρηματικό ποσό από 15 έως 17 χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα αξίας 13.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως βρέθηκε μέρος των κοσμημάτων και δόθηκε στον 77χρονο.

Ο συλληφθείς που κατηγορείται για ληστεία θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.