Μεσσηνία: Νεκρός στο Μαγγανιακό εντοπίστηκε ο 73χρονος αγνοούμενος

Νεκρός βρέθηκε τελικά ο 73χρονος Ιωάννης Γιαννακόπουλος, που είχε να δώσει σημεία ζωής από την Πέμπτη.

Επειτα από τις έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, εθελοντών της ΟΑΚ Μεσσηνίας, αλλά και πολιτών ο 73χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Μαγγανιακού του Δήμου Μεσσήνης από κάτοικο της περιοχής.

Αρχικά βρέθηκε το αυτοκίνητό του, χωρίς ο άνδρας να είναι μέσα, ο οποίος τελικά εντοπίστηκε νεκρός λίγο πιο πέρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας δεν φαίνεται πιθανό, αλλά πλήρες φως στις συνθήκες θανάτου του 73χρονου θα πέσει μετά την νεκροψία - νεκροτομή που θα διενεργηθεί, αλλά και από τη συνέχεια των ερευνών στον σημείο του εντοπισμού του.