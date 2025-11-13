Οι υποψήφιοι στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Σε κλίμα εκλογών μπαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, καθώς οι αρχαιρεσίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Τη θέση του προέδρου θα διεκδικήσουν ο σημερινός πρόεδρος Κωνσταντίνος Μαργέλης και ο Κωνσταντίνος Μπελογιάννης. Παράλληλα τις 10 θέσεις του διοικητικού συμβουλίου θα διεκδικήσουν οι Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Χρυσόθεμις Αμανατίδη, Ολγα Θεοδώρου, Δημήτριος Καούνης, Χρυσάνθη Καούνη, Χρήστος Κουτσουρούπας, Αντώνιος Μανιάτης, Λάμπρος Μαρίνης, Μιχάηλ Μιχαλάκης, Κωνσταντίνος Μουζάκης, Παναγιώτης Μουργής, Γεώργιος Σκούλικας, Γεώργιος Φερετζάκης και Αναστασία - Γεωργία Τσίλη.

Το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές θα έχει θητεία από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2029.