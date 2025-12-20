Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογείται ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί ο 30χρονος που φέρεται ως συνεργός στο διπλό φονικό της Φοινικούντας.

Ο 30χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και λίγες ώρες αργότερα, μετά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στη συνέχεια επέστρεψε στα κρατητήρια, αφού είχε λάβει 48ωρη προθεσμία.

Η απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας αναμένεται να δώσει νέες απαντήσεις για την πολύκροτη υπόθεση και ιδιαίτερα για τις πράξεις συνέργειας που του αποδίδονται από το κατηγορητήριο.

Ο 30χρονος, ο οποίος είναι συνέταιρος του 32χρονου ήδη προφυλακισθέντα επιχειρηματία, φέρεται να είχε ρόλο συντονιστή μέσω "πακιστανικών" τηλεφώνων επικοινωνώντας με τους 22χρονους, ενώ θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων και για το αν σχετίζεται με την προμήθεια του λευκού σκούτερ στους νεαρούς, οι οποίοι βάσει των στοιχείων το παρέλαβαν σε σημείο πολύ κοντινό στο σπίτι του 30χρονου στην Αθήνα.