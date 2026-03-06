14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας: Ο Θάνος Μήτσαλας στο Μέγαρο Χορού

Ο Θάνος Μήτσαλας συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιρτουόζους κιθαριστές της γενιάς του, με έντονη διεθνή παρουσία και πολυάριθμες συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς και ορχήστρες.

Σημαντικοί συνθέτες της σύγχρονης κιθαριστικής δημιουργίας, όπως οι S. Assad, G. Drozd και S. Iannarelli, έχουν αφιερώσει έργα τους στον Ελληνα κιθαριστή, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο της ερμηνευτικής του τέχνης. Στην πορεία της καριέρας του έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους αρχιμουσικούς, μεταξύ των οποίων οι L. Brouwer, J. Conta, E. Saul και C. Esher, ενώ έχει εμφανιστεί ως σολίστ με σημαντικές ελληνικές και διεθνείς ορχήστρες, όπως η Silesian Chamber Orchestra, η AUKSO, η Orchestra of the “Franz Liszt” Academy, η Zabrze Symphony Orchestra και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Σταθμό στην καλλιτεχνική του διαδρομή αποτελεί η συνεργασία του με τον διεθνούς φήμης συνθέτη και κιθαριστή Sergio Assad, ο οποίος τον θεωρεί ιδανικό ερμηνευτή και πρεσβευτή της εργογραφίας του. Ο Θάνος Μήτσαλας έχει παρουσιάσει αφιερώματα στη μουσική του Assad σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και το Μεξικό. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει εννέα άλμπουμ, στα οποία καταγράφονται έργα από διαφορετικές στυλιστικές περιόδους της κιθαριστικής μουσικής, καθώς και πρώτες ηχογραφήσεις σύγχρονων συνθέσεων. Παράλληλα με τη συναυλιακή του δραστηριότητα, διδάσκει στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται καθημερινά από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (3.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.) και από το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ (κανονικό) και 5 ευρώ (μαθητικό).