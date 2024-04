Το Delphi Economic Forum IX ξεκίνησε χθες 10 και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 13 του μήνα. Ο κ. Χρυσόστομος θα αναπτύξει στην ενότητα «Living with the past, understanding the present, addressing the future» το θέμα «Theology of Prosopon», μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του ΕΚΠΑ Σταύρο Γιαγκάζογλου.