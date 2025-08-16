Μητρόπολη Μεσσηνίας: Ο Επιτάφιος της Παναγίας στα Λέϊκα Καλαμάτας (φωτογραφίες)

Με την παρουσία πλήθους πιστών, από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, τιμήθηκε η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον ομώνυμο ενοριακό Ιερό Ναό της συνοικίας των Λεΐκων της Καλαμάτας.

Το απόγευμα της ημέρας εορτής τελέσθηκε ο μεθέορτος εσπερινός, προεξάρχοντος του Πρωτοσύγκελλου της Μητρόπολης Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτη Φιλίππου Χαμαργιά, πλαισιωμένου υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου Καλαμάτας Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρου Νταμάτη, του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου Σαραντόπουλου και των Πρωτοπρεσβυτέρων Χρυσοστόμου Γιαννακά και Αθανασίου Σιψά.

Πριν το τέλος του εσπερινού εψάλλησαν τα Εγκώμια της Παναγίας και εν συνεχεία λιτανεύθηκε το Ιερό Κουβούκλιο του Επιταφίου, με τη συνοδεία του ιερού κλήρου, της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας.

Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Μετά τη λιτανεία, κηρύττοντας τον θείο λόγο ο π. Φίλιππος τόνισε πως “Η Παναγία μας δίνει ένα μήνυμα μέσα από την σημερινή εορτή της Κοιμήσεως Της. Ότι πρέπει να θέτουμε τον εαυτό μας και την ζωή μας στο θέλημα του Θεού, όπως έπραξε και η ίδια η Θεοτόκος και όχι να ζητάμε από τον Θεό να γίνεται υπηρέτης του δικού μας θελήματος".