Νέες υποτροφίες από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με την προκήρυξη αυτή οι υποτροφίες, που έχει χορηγήσει και συνεχίζει να χορηγεί από το 2010 η εκκλησία της Μεσσηνίας σε απόρους φοιτητές είναι 115 και το χρηματικό ποσό, που έχει διατεθεί μέχρι τώρα και θα διατεθεί το 2025, ανέρχεται σε ποσό πλέον του ενός εκατομμύριου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000). Επίσης, επιπλέον των υποτροφιών, σημαντικό ποσό έχει διατεθεί ως έκτακτο φοιτητικό βοήθημα σε 270 φοιτητές της Μεσσηνίας.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για το έτος 2025-26 έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

- Χορηγούνται τέσσερις υποτροφίες ετησίως σε νεοεισαχθέντες/είσες προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε Δημόσια (Κρατικά) Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι/ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

- Χορηγείται μία υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα/είσα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο οποίος/α κατάγεται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του/της σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

- Χορηγείται μία υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

- Χορηγείται «εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη» μία υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα/είσα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά σε Τμήματα ή Σχολές Υγείας των Ελληνικών Δημοσίων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος/α κατάγεται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του/της σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και ώρα 17:00-19:00 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και ώρα 10:00-12:00, στη γραμματεία του ταμείου στη μητρόπολη Μεσσηνίας (Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24.100, Καλαμάτα). Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937482151, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: taamfimm@yahoo.gr.

Να σημειωθεί πως ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως την λήψη του πτυχίου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του τμήματος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.