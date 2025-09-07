Μητρόπολη Μεσσηνίας: Εγγραφές στη σχολή Βυζαντινής μουσικής

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη Γραμματεία της Σχολής κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 7 - 9 μ.μ. στο κτίριο της Σχολής (Μητρ. Χρυσοστόμου Θέμελη 1, 1ος όροφος, έναντι Ι. Ναού Υπαπαντής) και θα διαρκέσουν ως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Στη Σχολή διδάσκεται Βυζαντινή Εκκλησιαστική, Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική καθώς και τα βασικότερα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα (Ταμπουράς, Ούτι, Πολίτικο & Στεριανό Λαούτο, Κανονάκι, Κλαρίνο & Φλογέρα, Παραδοσιακά Κρουστά). Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27210 – 99095 (ώρες λειτουργίας 7 – 9 μ.μ.) ή επικοινωνήστε μέσω του email: sbmimm.gr@gmail.com. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Οκτώβρη.