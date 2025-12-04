Η εορτή της Αγίας Βαρβάρας στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια και με την παρουσία πλήθους πιστών ακόμα και εκτός του ναΐσκου, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τιμήθηκε η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, στον ομώνυμο Προσκύνημα της πόλης της Καλαμάτας.

Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένου από κληρικούς της πόλης της Καλαμάτας. Πριν το τέλος της Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος κηρύττοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε στο πρόσωπο, τον βίο και ο μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας.

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής προέστη της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος στο κήρυγμά του, λαμβάνοντας ως παράδειγμα την Αγία Βαρβάρα, αναφέρθηκε στη θέση της γυναίκας μέσα στη σύγχρονη κοινωνία, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, και στις δυσκολίες που βιώνουν.

Τόνισε την υποκρισία του σύγχρονου κόσμου, που οδηγεί την γυναίκα στην θυματοποίηση, βιώνωντας ακόμα και τον θάνατο και μετατρέπει την γυναικοκτονία, από πρόβλημα αυτής της κοινωνίας σε νέο στα δελτία των ειδήσεων. Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι ο πρώτος που προστάτεψε την γυναίκα ήταν ο ίδιος ο Θεός, στο πρόσωπο της Παρθένου Μαριάμ, ο Οποίος δεν την άφησε απροστάτευτη στην κρίσιμη ώρα της αμφισβήτησης του Μνήστορος Ιωσήφ, ούτε στην ώρα του πόνου κάτω από τον Σταυρό του Υιού Της.

Τέλος ευχαρίστησε για την παρουσία τους, τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρία Οικονομάκου και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.