Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου Γ' 

"Πρός

Τόν εὐαγῆ Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐλαβῆ λαό

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν,

τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τόν Ἄγγελον

εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν

ὅθεν θεογνωσίας πρός φῶς ὁδηγηθέντες,

ἐκ νυκτός ὀρθρίζοντες δοξολογοῦμεν σε, Φιλάνθρωπε».

(Ὠδή ε’, Κάθισμα Ὄρθρου Χριστουγέννων)

Αὐτό τό ὑπέροχο τροπάριο, ἀκοῦμε στόν Ὄρθρο τῶν Χριστουγέννων, πού μᾶς ὑπενθυμίζει τήν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα, ὀκτακόσια χρόνια νωρίτερα, ὅταν ὁ θεόπνευστος προφήτης προανήγγειλε, ὅτι ὁ Σωτήρ, πού ἔμελλε νά γεννηθεῖ εἶναι «Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης». Καί βέβαια, ἡ προφητεία του ἐκπληρώθηκε, ὅταν ἐκ τῆς Παρθένου Μαριάμ «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν», ὁ πρό αἰώνων Θεός.

Στήν ἄσημη πολίχνη τότε, ἐκείνη τήν Βηθλεέμ καί νῦν ξακουστή στήν Οἰκουμένη, τήν νύκτα ἐκείνη τῆς τοῦ Χριστοῦ Θείας Γεννήσεως σ’ ἄπλετο φῶς, ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ἀγγέλλει τήν μέλλουσα χαρά καί εὐφροσύνη στό ἀνθρώπινο γένος. Τό χαροποιόν αὐτό μήνυμα ἐκπλήσσει ἀπό τό ἕνα μέρος, τούς ἁπλοϊκούς ποιμένες, ἐνῶ ἀπό τό ἄλλο, πλῆθος οὐρανίων ἀγγέλων στρατιᾶς ὑμνεῖ τόν Θεό γιά τήν μεγάλη εὐεργεσία, ψάλλει τό τῆς εἰρήνης οὐράνιον ἆσμα: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Πρόκειται γιά τήν εἰρηνική δοξολογία τῶν ἀγγέλων.

Καί τοῦτο, γιατί ὁ Γεννηθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔφερε τήν εἰρήνη στόν κόσμο. Εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Μοναδικός Εἰρηνοποιός, ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τό διεκήρυξε καί τό εἶπε: «Εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν˙ οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγώ δίδωμι ὑμῖν» (Ιω. 14,27) καί μακάρισε τούς εἰρηνοποιούς λέγοντας: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5,9). Ἀληθινά, μόνο στό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ βρίσκουμε τήν αὐθεντική εἰρήνη, τό πολυτιμότατο αὐτό ἀγαθό.

Διαπιστώνουμε, ὅμως, ὅτι συχνά φυγαδεύεται ἡ εἰρήνη. Κύρια αἰτία γι’ αὐτό εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπ’ Ἐκεῖνον, ἡ δουλεία στά πάθη καί στήν ἁμαρτία.

Δέν εἶναι δυνατόν, τήν σήμερον, νά ἔχουμε αἰσθήματα ὀργῆς, κακίας καί μίσους πρός τόν πλησίον. Δέν εἶναι δυνατόν ἀκόμα νά γίνεται λόγος γιά πολεμικές συρράξεις, γιά φοβερές ἀνθρωποκτονίες καί καταστροφές καί ὁ διάβολος νά ἐπιχαίρει μέ τίς ὀδύνες καί τούς θρήνους τῶν ἀνθρώπων. Ἀλήθεια, ὅλοι μας, πόσο ἀνάγκη ἔχουμε ἀπό πραότητα, φιλαδελφία, γαλήνη ψυχῆς, πνεῦμα καταλλαγῆς καί ὁμόνοιας μεταξύ μας. Ναί, ἀναζητοῦμε τήν ποθεινοτάτη εἰρήνη «τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσα», τήν εἰρήνη μέσα μας, στόν ἑαυτό μας, στό σπίτι, στήν οἰκογένεια, στό σχολεῖο, στό χῶρο τῆς ἐργασίας, στήν κοινωνία, στήν πατρίδα μας, στήν ἀνθρωπότητα, σ’ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς. Θέλουμε τό «εἰρήνη πᾶσι», νά ἐπικρατήσει παντοῦ καί πάντοτε. Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητοί μου,

Ἰδού, τά φετινά Χριστούγεννα, ἐνώπιόν μας, γιά νά τά ἑορτάσουμε ἱεροπρεπῶς. Καί διελθόντες δέ ἕως Βηθλεέμ καί ἰδόντες Θεῖον Βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ, πεσόντες, προσκυνήσωμεν Αὐτῷ, ὡς Βασιλεῖ τῶν αἰώνων καί Ἀρχηγῷ τῆς Σωτηρίας καί Ἄρχοντι τῆς εἰρήνης.

Ἡ χάρις καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ πατρός ἡμῶν

καί Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

εἴη μετά πάντων ὑμῶν. ΑΜΗΝ.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ"

Μέ πολλές πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’