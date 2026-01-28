Η Καλαμάτα τιμά την Παναγία Υπαπαντή - Ενθρόνιση της Ιεράς Εικόνας

Με λαμπρότητα και κατάνυξη ξεκίνησαν χθες οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Πολιούχου της Καλαμάτας, Παναγίας Υπαπαντής.

Στον Ιερό Ναό, τελέσθηκε Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτη Φιλίππου Χαμαργιά, πλαισιωμένου από το σύνολο των ιερέων της πόλης, με τη συνευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου από το Ιερό Βήμα.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση της θαυματουργής εικόνας από το μόνιμο θρόνο της, στο θρόνο λιτανεύσεως.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις παρέστη ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων κ.ά.