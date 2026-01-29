Ντοκιμαντέρ για την Παναγία Υπαπαντή από τον πολιτιστικό και καλλιτεχνικός σύλλογος «Αινούντες»

Ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος «Αινούντες» ανακοίνωσε την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Εν αγκάλαις Συμεών… Η Καλαμάτα και η Παναγία η Υπαπαντή της», το οποίο θα είναι διαθέσιμο για διαδικτυακή προβολή στο YouTube τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Eνα αφιέρωμα στην Πολιούχο της πόλης της Καλαμάτας, Παναγία την Υπαπαντή και στην ίδια την πόλη μας. Ο Βυζαντινός Χορός του Συλλόγου υπό τη χοραρχία του Αναστάσιου Στέλλα αποδίδει Εκκλησιαστικούς Υμνους.

Για την ιστορία της πόλης της Καλαμάτας και τη σχέση της με την Πολιούχο της, Παναγία την Υπαπαντή, μιλά ο διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοπονήσσου Ιωάννης Σολάρης.

Την εκκλησιαστική προσέγγιση της γιορτής, μια ιστορική αναφορά στην γιορτή όπως και στην Μητρόπολη Μεσσηνίας δίνει ο Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Μεσσηνίας, Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Φίλιππος Χαμαργιάς.

Το ντοκιμαντέρ είναι μια παραγωγή της εταιρείας πληροφορικής BS Consultants και του Συλλόγου, σε σκηνοθεσία του Στυλιανού Μπούγαλη – Κωνσταντίνου. Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο για προβολή μέσω YouTube, με τον σύνδεσμο να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και στη σελίδα Facebook του Συλλόγου την ημέρα της γιορτής, 2/2.