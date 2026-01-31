Τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών τίμησε η Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και με την παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών, τιμήθηκε η μνήμη των Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην μητρόπολη Μεσσηνίας.

Το απόγευμα της Πέμπτης, τελέσθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός, από τον πρωτοπρεσβύτερο Σωτήριο Τζαϊλέα, στο παρεκκλήσι του Κάστρου της Καλαμάτας, με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, ενώ στον πανηγυρίζοντα ναό Τριών Ιεραρχών Μεσσήνης προέστη του πανηγυρικού εσπερινού ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς.

Χθες ημέρα της εορτής, στον ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας, τέλεσε τον όρθρο και προέστη της θείας λειτουργίας ο αρχιμανδρίτης Φίλ. Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από τον προϊστάμενο του ναού αρχιμανδρίτη Τιμόθεο Μπινίσκο, τον συνεφημέριό του οικονόμο Βασίλειο Κουτσόγιαννη και τον διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο.

Πριν το τέλος της λειτουργίας τελέσθηκε η αρτοκλασία υπέρ υγείας και προόδου των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με την παρουσία του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, αντιδημάρχων και των διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας Νικόλαος Τσακπινέλλης.

Μετά το τέλος της λειτουργίας ο πατέρας Φίλιππος, ευχήθηκε τα δέοντα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μετέφερε σε όλους την πατρική αγάπη του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.