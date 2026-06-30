Εορτασμός στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βλαχέρνας στα Φιλιατρά

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ` αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. Χρυσοστόμου. Μετά το πέρας του οποίου, στις 9 μ.μ. θα γίνει λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Βλαχέρνας. Θα ακολουθήσει μικρή συναυλία της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Φιλοπροόδων. Την Πέμπτη 2 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί όρθρος και πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Κ.Μπ.