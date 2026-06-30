Εορτασμός στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βλαχέρνας στα Φιλιατρά

Με λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η εορτή «της καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου», στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Βλαχέρνας στα Φιλιατρά, μέσα στο Πάρκο της Βλαχέρνας. Μια γιορτή που αποτελεί τη θρησκευτική εορτή του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ` αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. Χρυσοστόμου. Μετά το πέρας του οποίου, στις 9 μ.μ. θα γίνει λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Βλαχέρνας. Θα ακολουθήσει μικρή συναυλία της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Φιλοπροόδων. Την Πέμπτη 2 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί όρθρος και πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Κ.Μπ.