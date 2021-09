Ξεκινά αύριο στην Καλαμάτα το 45o Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο (βίντεο)

Το συνέδριο, το πρώτο που γίνεται σε περιφερειακή πόλη μετά από 10 χρόνια συνεχούς διεξαγωγής του στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, διοργανώνεται με τη συνεργασία της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Θα διεξαχθεί σε hybrid μορφή (διά ζώσης και διαδικτυακά), ενώ με αφορμή τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία διοργανώνεται δρώμενο στην τελετή έναρξης, αύριο στις 8.30 μ.μ. στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της ομάδας “Πράματα και Θάματα”.

Χθες, η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Τζίνα Θεοδωροπούλου, ο επίκουρος καθηγητής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιώργος Βαδιάκας και το μέλος της και εκπρόσωπος του ΟΣΜ στην Ομοσπονδία Οδοντιάτρων Νίκος Χρονόπουλος μίλησαν για τη διεξαγωγή του συνεδρίου, το οποίο συμπληρώνεται από προσυνεδριακό σεμινάριο.

Το τριήμερο συνέδριο Παιδοδοντικής περιλαμβάνει εισηγήσεις και στρογγυλά τραπέζια, με ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες από το χώρο της Παιδοδοντιατρικής αλλά και άλλων χώρων της Οδοντιατρικής. Για το προσυνεδριακό σεμινάριο με θέμα “Bioceramics and Pediatric Endodontic Procedures’’, θα φιλοξενηθεί στην Καλαμάτα ο διεθνούς φήμης καθηγητής Παιδοδοντιατρικής Zafer C. Çehreli. Αυτό θα περιλαμβάνει 4 ώρες θεωρητικού και 2 ώρες πρακτικού σεμιναρίου.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Çehreli C. Zafer Professor, Department of Pediatric Dentistry Hacettepe University Ankara, Turkey. Dr. Efrat Labzovsky Clinical Specialist for the Oral Care Solutions Division in 3M Israel and Greece, and EMEA Prevention portfolio lead. Ανδρέας Αγουρόπουλος, επίκουρος καθηγητής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ. Κώστας Αραποστάθης, αναπληρωτής καθηγητής, διευθυντής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ. Αριστείδης Αρχάκης, επίκουρος καθηγητής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ. Γιώργος Βαδιάκας, επίκουρος καθηγητής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ. Σωτηρία Γκιζάνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ. Αναστασία Δερματά, υποψήφια διδάκτορας Παιδοδοντιατρικής Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ. Σωτήρης Κάλφας, καθηγητής Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων, Τμήμα Οδοντιατρικής ΑΠΘ. Νίκος Κοτσάνος, καθηγητής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ. Θόδωρος Κουιμτζής, παιδοδοντίατρος. Πέτρος Μουρούζης, επίκουρος καθηγητής Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, Τμήμα Οδοντιατρικής ΑΠΘ. Μαρίνα Παπαχρόνη, παιδοδοντίατρος. Γιώργος Τζανετάκης, επίκουρος καθηγητής Εργαστηρίου Ενδοδοντίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ. Σταύρος Τομπρής, στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθυντής Κλινικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ευρωκλινικής Αθηνών. Βασιλική Τοπίτσογλου, τέως καθηγήτρια Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ. Ελευθέριος–Τέρρυ Φαρμάκης, επίκουρος καθηγητής, Εργαστηρίου Ενδοδοντίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ. Βασίλης Ψάρρας, επίκουρος καθηγητής, διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Γιώργος Βαδιάκας. Συντονιστής Κωσταντίνος Αραποστάθης. Μέλη: Δάφνη Αποστολοπούλου, Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου, Ευάγγελος-Εντυ Φαρμάκης, Γεωργία Θεοδωροπούλου, Κλεονίκη Ραπτοπούλου, Αγγελος Τσορφόλιας, Νικόλαος Χρονόπουλος.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η τελετή έναρξης έχει οριστεί για αύριο στις 8.30 μ.μ. στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου Χορού. Είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, με κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης τον Γιάννη Πλεμμένο, ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Αφηγητές στο δρώμενο είναι οι ηθοποιοί Γιώργος Τσοπόγας και Εύη Γιαννακοπούλου. Θα συμμετέχουν οι μουσικοί Πάνος Ταντής και Ελένη Χρηστίδου, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η ομάδα «Πράματα και Θάματα» ΚΟΙΝΣΕΠ. Εν συνεχεία θα δοθεί δεξίωση στο «To Θαλασσάκι», στο Αλμυρό.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις του συνεδρίου έχουν προγραμματιστεί επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη και στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια». Επίσης, προτείνονται δύο εκδρομές για το Σάββατο: Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας και σε τοπόσημα του 1821, με αφηγητή τον δημοσιογράφο Ηλία Μπιτσάνη, και εκδρομή με την ομάδα «Πάμε Βόλτα» του Σωτήρη Θεοδωρόπουλου, που θα περιηγηθεί σε τοπόσημα της Επανάστασης του 1821 και θα έχει τελικό προορισμό τις Κιτριές.

Ν.Κ.