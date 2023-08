Η Σοφία Κωνσταντινέα περιγράφει στην «Ε»: Οι εμπειρίες 20 καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας από επίσκεψη στις ΗΠΑ

Η Σοφία Κωνσταντινέα με υποτροφία από το Fulbright Program και το Fulbright Foundation Greece παρακολούθησε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα στις ΗΠΑ που προωθεί τη φιλία και την κατανόηση μεταξύ των κρατών, καθώς και την ουσιαστική γνωριμία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέντε εβδομάδες περνούν με σεμινάρια, επισκέψεις και εμπειρίες σε τρεις διαφορετικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Αλλά και σε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, παρακολουθώντας μαθήματα στο: The Maureen & Mike Mansfield Center at the University of Montana. Και τέλος, συντροφιά με πολλούς όμορφους ανθρώπους από όλο τον κόσμο!

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT GREECE

Η Σοφία Κωνσταντινέα είναι εκπαιδευτικός (BA in English Language and English and European Literature, MA in Translation), με 18 χρόνια εμπειρίας στη δημόσια εκπαίδευση και άλλα 7 στην ιδιωτική, και υπηρετεί στο Λύκειο της Θουρίας. Στη δουλειά της επιλέγει συχνά να χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) και βιωματικές πρακτικές ώστε οι μαθητές της να μαθαίνουν κάνοντας πρακτική στα Αγγλικά μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδι. Επίσης, ως εθελόντρια youth worker (λειτουργός νεότητας) με την οργάνωση νέων ΚΑΝΕ (Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων), έχει εκπαιδευτεί και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων Erasmus+, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν να βελτιώσει την διδασκαλία της. Και επιπλέον, είναι πολλά χρόνια εθελόντρια στην πόλη της Καλαμάτας, αναλαμβάνοντας ρόλο μέντορα σε νέους από την Ευρώπη που έρχονται για εθελοντισμό στην πόλη, ενώ έχει διδάξει για 4 χρόνια δωρεάν Αγγλικά σε εφήβους κι ενηλίκους στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας.

Όλα τα παραπάνω λοιπόν, συνετέλεσαν ώστε τον περασμένο Απρίλιο να επιλεχθεί από το Αμερικανικό Ίδρυμα Fulbright Greece και να πάρει την υποτροφία για εκπαιδευτικούς Αγγλικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Μέσω του προγράμματος, η Σοφία Κωνσταντινέα ταξίδεψε για 5 εβδομάδες (1 Ιουνίου – 6 Ιουλίου) στις ΗΠΑ, όπου εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Μοντάνα μαζί με συναδέλφους της καθηγητές Αγγλικών από 19 διαφορετικές χώρες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Μιλώντας στην “Ε” για τους στόχους του προγράμματος, εξηγεί πως πέρα από την βελτίωση της διδασκαλίας, έχει ως σκοπό “την γνωριμία με εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ και με τα αμερικανικά σχολεία, τον τρόπο που αυτά λειτουργούν, τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία εκεί, αλλά και την ευθύνη των ΗΠΑ ως διεθνούς υπερδύναμης”.

Έτσι “παρακολουθήσαμε διαλέξεις, ξεναγηθήκαμε σε αμερικανικά λύκεια, είδαμε καινοτόμες πρακτικές στην τάξη, συνομιλήσαμε με εκπαιδευτικούς, διευθυντές, στελέχη και ειδικούς εκπαίδευσης. Ακόμα ταξιδέψαμε στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, ένα από τα σπουδαιότερα πάρκα φυσικής ομορφιάς και σπάνιας πανίδας, όπου ήρθαμε σε επαφή με άγρια ζωή, ενημερωθήκαμε για την αξία των εθνικών πάρκων, και είδαμε θερμοπίδακες, πρισματικές πηγές και καταρράκτες”.

ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

Στη διάρκεια των 5 εβδομάδων η Σοφία Κωνσταντινέα και οι συνάδελφοί της έμειναν “ένα σαββατοκύριακο με αμερικανικές οικογένειες που μας φιλοξένησαν ώστε να έρθουμε σε επαφή με την καθημερινή ζωή των Αμερικανών”. Ακόμη “γνωρίσαμε εκπροσώπους Ινδιάνικων φυλών και μάθαμε την θλιβερή γενοκτονία τους, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται σήμερα για τη διάσωση της γλώσσας και του πολιτισμού τους. Περιηγηθήκαμε στην πόλη-φάντασμα Butte, καταρριχηθήκαμε σε ένα παλιό μεταλλείο, ενημερωθήκαμε για την ιστορία της πόλης, το τραγικό ατύχημα που κόστισε τη ζωή σε 167 εργάτες (ανάμεσα στους οποίους και Έλληνες), καθώς και την παρακμή της πόλης όταν τα μεταλλεύματα τελικά «στέρεψαν» και η αγορά στράφηκε σε νέα υλικά, με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλόγιστης εξόρυξης όμως να έχουν ήδη πλήξει την υγεία των κατοίκων”.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 3 μέρες στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, όπου “μάθαμε πολλά για την ιστορία της δουλείας, είδαμε την ζωή στον Νότο κι επισκεφτήκαμε μια φυτεία. Ακολούθως, περάσαμε 4 μέρες στην αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, όπου ξεναγηθήκαμε από εκπρόσωπο του State Department στη Γερουσία και το Καπιτώλιο, μιλήσαμε με επισήμους, επισκεφτήκαμε σημαντικά μουσεία και συμμετείχαμε στον εορτασμό της 4ης Ιουλίου, της εθνικής εορτής των ΗΠΑ”.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗΣ

Παρόλα τα υπέροχα που έζησε και είδε η εκπαιδευτικός Σοφία Κωνσταντινέα στο ταξίδι της στην Αμερική, ως πιο πολύτιμο κρατάει “την επαφή και τη φιλία που αναπτύχθηκε με τους υπόλοιπους διακεκριμένους συναδέλφους-συμμετέχοντες από 19 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί, με τους οποίους φαινομενικά ελάχιστα μας ένωναν, ήταν το καλύτερο μάθημα αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, φιλίας, ταπεινοφροσύνης, εργατικότητας, αγάπης για την εκπαίδευση, δημοκρατίας, κοινωνικότητας, κ.α., και η πιο χρήσιμη πηγή γνώσης πολιτισμών, γεωγραφίας, ιστορίας, θρησκευτικών ζητημάτων, σύγχρονων τεχνολογιών, μεθόδων διδασκαλίας, κοινωνικών προκλήσεων…”. Στη διάρκεια των 5 εβδομάδων “καταλήξαμε να αναπτύξουμε δεσμούς φιλίας, αδερφοσύνης και καταρρίψαμε στερεότυπα και αντιλήψεις που ίσως ούτε καν γνωρίζαμε ότι έχουμε”. Πλέον, η Μεσσήνια εκπαιδευτικός σημειώνει ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της “ευελπιστούμε στη συνέχεια των προγραμμάτων που ξεκινήσαμε μαζί στο Πανεπιστήμιο της Μοντάνα, στη διατήρηση της φιλίας μας, στη συνεργασία στα σχολεία και τις τάξεις μας, καθώς στην καλλιέργεια συμπερίληψης, ανοιχτών αντιλήψεων και οριζόντων στα παιδιά μας”.

Και αυτό το τελευταίο, “μαζί με όλα όσα άλλα μάθαμε, είναι αυτό που κυρίως θέλουμε να μεταδώσουμε με τη σειρά μας στους μαθητές και τις μαθήτριές μας με την επιστροφή μας στα σχολεία”, λέει καταλήγοντας η Σοφία Κωνσταντινέα.