Costa Navarino: Συνεργασία με το CTC Urban Gastronomy και τον σεφ Αλέξανδρο Τσιοτίνη (βίντεο)

Το νέο εστιατόριο Paráfrasi by CTC θα αποτελεί τον πυρήνα αυτής της νέας γαστρονομικής πρότασης, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία fine comfort food. Εδώ, παραδοσιακές συνταγές αποκτούν νέα πνοή, καθώς «παραφράζονται» μέσα από τη δημιουργική ματιά του σεφ, με εξαιρετικά τοπικά προϊόντα που προέρχονται από μικρούς παραγωγούς. Τα εμπνευσμένα πιάτα αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά της περιοχής, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης: «Η φιλοσοφία του CTC πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στα ποιοτικά υλικά, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα πως όλα ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Το πάθος μου για τη γαστρονομία πάντα εκφραζόταν μέσα από μια βαθιά κατανόηση των ελληνικών παραδόσεων και αυτό ακριβώς μετουσιώνεται στο εστιατόριο Paráfrasi by CTC: αποδίδουμε τη δική μας ερμηνεία στην αυθεντική ουσία της Ελληνικής κουζίνας, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητά της με έναν σύγχρονο, δημιουργικό τρόπο».

Παράλληλα, η “Souvlakerie” παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για το καλύτερο σουβλάκι, με εξαιρετικής ποιότητας υλικά και αυθεντικές γεύσεις, σε κλασικές και σύγχρονες διασκευές. Στο “Kafenio”, η κληρονομιά του παραδοσιακού ελληνικού καφενείου συνδυάζεται με μια σύγχρονη προσέγγιση, προσφέροντας έναν ανανεωμένο χώρο για καφέ και μεζέδες.

Σε απόλυτη αρμονία με τις αρχές αειφορίας της Costa Navarino, οι χώροι εστίασης υιοθετούν πρακτικές βιώσιμης γαστρονομίας, όπως η φιλοσοφία “nose-to-tail” για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των πρώτων υλών και η χρήση τοπικών, εποχιακών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Τα νέα μενού των εστιατορίων στο Navarino Dunes, όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, θα παρουσιαστούν την άνοιξη, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε μια ανανεωμένη γαστρονομική εμπειρία για τη φετινή χρονιά.