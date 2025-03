Επέστρεψε στη Volleyleague η Καλαμάτα '80! (βίντεο-φωτογραφίες)

Η ομάδα του Ακη Χατζηαντωνίου, όχι απλώς πήρε τον ένα βαθμό που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, αλλά συνέχισε την αήττητη πορεία της (17 στα 17) επικρατώντας με 3-0 και της ΧΑΝΘ.

Με τη λήξη μάλιστα του 2ου σετ και την τυπική εξασφάλιση της ανόδου σηκώθηκε και πανό "We are the champions" από το ενθουσιώδες κοινό.

Τα σετ: 25-14 25-16 25-18

Οι "λύκοι" μέσα σε πανηγυρικό κλίμα γιόρτασαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πλέον πάνε την τελευταία αγωνιστική στη Νέα Ερυθραία για να κλείσουν τη σεζόν κόντρα στον Πανερυθραϊκό με μοναδικό πλέον στόχο να πάρουν τη νίκη και να σφραγίσουν τη σεζόν με το τρομερό αήττητο.

