Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Παπαδοπούλειον": Δράση για ενδυνάμωση και ευημερία ηλικιωμένων

Η εκδήλωση, που για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε στην Πελοπόννησο, αποτέλεσε ορόσημο για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης στην τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τη συμμετοχή και την ευημερία των ηλικιωμένων μέσα από δημιουργικές και κινητικές δραστηριότητες.

Οι "Geri Olympics" είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1987 στη Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρωτοβουλία του Dr. Ted Muilenburg και του Institute for Geri Olympics and Active Living, Inc. Από το 2023, η διοργάνωση επεκτάθηκε στην Ελλάδα και την Κύπρο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης, καλώντας φορείς και μονάδες φροντίδας να προάγουν τη συμμετοχή, την κινητικότητα και την ενδυνάμωση των ανθρώπων τρίτης ηλικίας.

Στη φετινή διοργάνωση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων "Παπαδοπούλειον", σύμφωνα με την ενημέρωση: "Συμμετείχαν 23 ηλικιωμένοι αθλητές, οι οποίοι έλαβαν μέρος με ενθουσιασμό σε προσαρμοσμένα αγωνίσματα, όπως ρίψη μπάλας ακριβείας, στόχευση με κρίκους, ασκήσεις ισορροπίας και παιχνίδια συντονισμού. Η ημέρα κύλησε με χαμόγελα, ομαδικότητα και πραγματική διάθεση για

συμμετοχή. Καινοτομία της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η ενσωμάτωση του LLM Care, ενός πρωτοποριακού, πιστοποιημένου ψηφιακού εργαλείου που συνδυάζει νοητική ενδυνάμωση και σωματική άσκηση σε ένα ευχάριστο και διαδραστικό περιβάλλον. Το LLM Care χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένο αγώνισμα, με τη χρήση αισθητήρα κίνησης, καταγράφοντας με ακρίβεια την κινητική απόδοση των

συμμετεχόντων. Η αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας συνέδεσε την επιστήμη με την καθημερινή φροντίδα και ανέδειξε τις δυνατότητες της καινοτομίας στην υποστήριξη της ενεργούς γήρανσης.

Καθοριστικό ρόλο στην τεχνική υλοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση της εκδήλωσης είχαν οι Μαρία Μαυρίδη και Θεόδωρος Σαββίδης, εκπροσώποι του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής

Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, την προετοιμασία και τη στήριξη των συμμετεχόντων ανέλαβε η διεπιστημονική ομάδα της Μονάδας: Από το Τμήμα Ψυχολογίας - Νευροψυχολογίας: Γκέλυ Μάντη, Κλινική Νευροψυχολόγος. Αγγελική Μπουραντώνη, Ψυχολόγος. Από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας: Βασιλική Σιαμπάνου, Φυσικοθεραπεύτρια και Αλέξανδρος Φιλανδριανός, Φυσικοθεραπευτής. Η εκδήλωση άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, ως γιορτή κίνησης, ενδυνάμωσης και ανθρώπινης επαφής. Η Μονάδα συνεχίζει δυναμικά τη δέσμευσή της για δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και προάγουν τη χαρά της συμμετοχής".