Επετειακές εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια της βρύσης στο Ρίπεσι

Με μεγάλη επιτυχία και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου στην Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) η επετειακή εκδήλωση για τα 120 χρόνια της Βρύσης του Κροϊμάδι, ενός ζωντανού μνημείου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του χωριού.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Κοινότητα Κεφαλόβρυσης και την Κοιν.Σ.Επ. «Μάλι Μάλι Ρίπεσι», με την υποστήριξη του

Δήμου Τριφυλίας και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Συγκέντρωσε πλήθος κατοίκων, αποδήμων και επισκεπτών, καθώς και εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης.

Η Βίλλυ Φωτοπούλου, διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, μίλησε για την σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τον πολιτισμό του νερού, με καλές πρακτικές από όλη την Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Δριμής, εκπαιδευτικός, τέως Δήμαρχος Αετού, επικεντρώθηκε στην ομιλία του στη σημασία του νερού ως κοινωνικό αγαθό.

Ο Γιώργος Σταματόπουλος, γλύπτης, χαράκτης και καλλιτέχνης του Νομισματοκοπείου της Τράπεζας της Ελλάδος, μίλησε για τη σύνδεση των υλικών του μαρμάρου και της πέτρας με τα χέρια των μαστόρων και των καλλιτεχνών.

Ο Βασίλης Γκανιάτσας, καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, συντονιστής του Σωματείου «Άνθη της Πέτρας», τόνισε ότι οι μάστορες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εθνικοί θησαυροί για να μπορέσουν οι τέχνες να συνεχίσουν και στο μέλλον.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Αριστείδης Κόλλιας, η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου Νατάσσα Γλαράκη και ο καθηγητής Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης.

Μέσα από αφηγήσεις, ιστορικά στοιχεία, βίντεο και προφορικές μαρτυρίες, οι παρευρισκόμενοι ταξίδεψαν στην πορεία της Μεγάλης Βρύσης από την κατασκευή της το 1905 από τους Ηπειρώτες μαστόρους Παναγιώτη και Απόστολο Τζουμάκα, έως τις μέρες μας. Η βρύση υπήρξε για δεκαετίες κέντρο κοινωνικής ζωής, σημείο άντλησης νερού και τόπος εθίμων όπως το «ασήμωμα» της νύφης και το «αμίλητο νερό».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκε η οικογένεια του Απόστολου Τζουμάκα για την ανεκτίμητη συμβολή της στην αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου.

Η Κοινότητα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταθέσει αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού για την αναγνώριση της Μεγάλης Βρύσης ως ιστορικού και πολιτιστικού μνημείου, καθώς και την έναρξη του έργου «Νεροπάτια», ενός δικτύου μονοπατιών που θα ενώνει 10 ιστορικές βρύσες της περιοχής, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ζωντανή μουσική με το μουσικό σχήμα Ήχος του Νότου, παραδοσιακό φαγητό και χορό, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και συλλογικής υπερηφάνειας. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανακατασκευή της Βρύσης στην Κεραμίδιζας στο χωριό, ενώ διανεμήθηκαν αναμνηστικά έργα του Γιώργου Σταματόπουλου στους παρεβρισκόμενους.

Η Βρύση του Κροϊμάδι συνεχίζει να αποτελεί πηγή δροσιάς, μνήμης και πολιτισμού – σύμβολο της συλλογικής μας κληρονομιάς και έμπνευση για το μέλλον.