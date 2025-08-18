Στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 39 διασωθέντες μετανάστες (φωτό και βίντεο)

Στο λιμάνι της Καλαμάτας βρίσκονται από τα ξημερώματα της Δευτέρας 39 μετανάστες που διασώθηκαν από σκάφος του Λιμενικού, όταν το ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν έμεινε ακυβέρνητο, 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, στα ανοιχτά του μεσσηνιακού κόλπου.

Ολοι οι μετανάστες είναι άνδρες και είναι υπήκοοι Μπαγκλαντές, εκτός από τον χειριστή του ταχύπλοου που είναι υπήκοος Σουδάν και ο οποίος συνελήφθη από τους λιμενικούς.

Το ταξίδι των μεταναστών ξεκίνησε πριν από κάποιες ημέρες από την Λιβυή και ο προορισμός τους ήταν η Ιταλία. Στην Καλαμάτα διανυκτέρευσαν στις αποθήκες του λιμανιού, όπου και θα φιλοξενηθούν για μερικές ημέρες.

Και οι 39 μετανάστες φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία τους, με την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας να έχει φροντίσει για την διαμόρφωση του χώρου και για την τοποθέτηση τουαλετών, ενώ βοήθεια προσφέρουν και μέλη του Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας. Πλέον στελέχη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας θα προχωρήσουν στην επίσημη καταγραφή τους και θα ακολουθήσει προανακριτική διαδικασία για να φανεί αν ανάμεσα τους υπάρχουν τυχόν διακινητές.