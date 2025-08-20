Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας: Καταγγελία για την προπληρωμένη κάρτα στο επίδομα ανεργίας

Η σχετική ανακοίνωση του συνδικάτου αναφέρει:

«Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα Ν. Μεσσηνίας έγινε για πολλοστή φορά αποδέκτης καταγγελιών από ανέργους, αλλά και εποχικούς εργαζόμενους που έρχονται αντιμέτωποι με το αίσχος της προπληρωμένης κάρτας, που «δεν πληρώνει!» Βάζοντας συνεχώς εμπόδια για να πάρουν το πενιχρό επίδομα ανεργίας που δικαιούνται.

Το επίδομα ανεργίας πλέον καταβάλλεται σε προπληρωμένη κάρτα, από την οποία επιτρέπεται η ανάληψη μόνο του 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να καταναλώνεται μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δηλαδή βάζουν χέρι ακόμα και στο ψευτοεπίδομα ανεργίας, καθορίζοντας μέχρι και το πως θα ξοδευτεί, λες και υπήρχε περίπτωση ο άνεργος να βάλει λεφτά στην άκρη και να μην το ξοδέψει για τις ανάγκες επιβίωσής του!

Ας μας απαντήσουν τα τζιμάνια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας πως θα πληρώσει ένας άνεργος το ενοίκιο, όταν έχει πρόσβαση σε 250€ περίπου μετρητά…

Σαν να μην έφτανε αυτό, σε πολλές περιπτώσεις ενώ έχει εγκριθεί το επίδομα, δεν έχει αποσταλεί η προπληρωμένη κάρτα με το ταχυδρομείο (!!!) με αποτέλεσμα να βλέπουν τα χρήματα εικονικά και να μην μπορούν να τα ξοδέψουν αφού λείπει η κάρτα!!

Συγκεκριμένα συνάδελφος, άνεργη για τους καλοκαιρινούς μήνες στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης η οποία δικαιούται κανονικά το επίδομα ανεργίας και έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δεν έχει λάβει ακόμα την κάρτα της από την Εθνική Τράπεζα εδώ και ένα μήνα. Μάλιστα η τράπεζα δηλώνει ότι η προπληρωμένη κάρτα έχει αποσταλεί κανονικά και ευθύνονται τα ΕΛΤΑ για το ότι δεν έχει λάβει ακόμα την κάρτα. Τα ΕΛΤΑ από την μεριά τους ισχυρίζονται ότι φταίει η Εθνική τράπεζα για τις μεγάλες καθυστερήσεις, που στέλνει τις κάρτες με μαζική αποστολή που είναι φθηνή. Για επανέκδοση της κάρτας πέρα από την πρόσθετη γραφειοκρατία, η Εθνική τράπεζα υπολογίζει άλλες δεκαπέντε ημέρες για την παράδοση της. Το αποτέλεσμα είναι η συνάδελφος να έχει γίνει «μπαλάκι» χωρίς να φταίει σε τίποτα και να μην έχει κανένα εισόδημα εδώ και δύο μήνες, μην έχοντας πρόσβαση ούτε σε αυτό το πενιχρό επίδομα, έχοντας πρόβλημα διαβίωσης μέσα στο κατακαλόκαιρο.

Από την άλλη, η κυβέρνηση δίνει τα πάντα στους μεγάλους επιχειρηματίες και τους τραπεζίτες, με ζεστό χρήμα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις φοροαπαλλαγές, τα "αναπτυξιακά" προγράμματα».

Απαιτούμε:

- Με ευθύνη της ΔΥΠΑ και των τραπεζών να δοθεί λύση και να να καταβληθεί άμεσα το επίδομα ανεργίας στους συναδέλφους που δεν έχουν πληρωθεί εδώ και μήνες.

- Την καταβολή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του επιδόματος ανεργίας σε μετρητά στους λογαριασμούς των ανέργων, την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καθολική πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας.

- Ενίσχυση του εισοδήματος μας, ουσιαστικές αυξήσεις στο ταμείο ανεργίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς στο ύψος των αναγκών μας».