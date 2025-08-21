Εξουδετερώθηκε η νάρκη στην παραλία της Μεθώνης

Στην εξουδετέρωση της νάρκης που βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κρητικά της Μεθώνης, προχώρησαν χθες το μεσημέρι πυροτεχνουργοί από την Ομάδα Εξουδετερώσεως Ναρκών (ΟΕΝ) του Πολεμικού Ναυτικού.

Εκτιμάται πως επρόκειτο για νάρκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και κατά πάσα πιθανότητα ήταν ενεργή. Το ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών τη μετέφερε σε ένα πιο βαθύ σημείο για λόγους ασφαλείας και προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη, εντός της θάλασσας.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε παρουσία στελεχών του Λιμεναρχείου Πύλου.

Να θυμίσουμε πως το πυρομαχικό υλικό είχε εντοπιστεί από λουόμενο σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 1,5 μέτρου!

Πλέον από χθες το μεσημέρι έχουν βγει οι ειδικές σημάνσεις που είχαν τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας από το Λιμεναρχείο Πύλου και η παραλία έχει δοθεί προς χρήση στους λουόμενους.

Κ.Ηλ.