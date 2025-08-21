eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αρκαδία

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αρκαδία

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00 στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ για την κατάσβεση της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 
 

