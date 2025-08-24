Νέου τύπου απάτες από δήθεν λογιστές - Αρκετά τηλεφωνήματα στην περιοχή της Πυλίας

Οι προσπάθειες εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, μέσω τηλεφωνημάτων συνεχίζονται στο νομό…

Τις τελευταίες ημέρες επιτήδειοι έχουν τηλεφωνήσει σε αρκετούς πολίτες της Πύλου και των γύρω χωριών, παριστάνοντας τους λογιστές και προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, αποσπώντας τους χρήματα.

Μάλιστα χρησιμοποιούν υπαρκτά ονόματα λογιστών της περιοχής, λέγοντας σε ηλικιωμένα άτομα πως δικαιούνται επιπλέον χρήματα στη σύνταξη τους ή κάποιο επίδομα. Εν συνεχεία ζητούν κωδικούς Taxis, αριθμούς καρτών και

e-banking για να γίνει δήθεν η καταβολή των χρημάτων.

Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή σε τηλεφωνήματα αγνώστων, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνονται προσωπικά στοιχεία και κωδικοί και φυσικά κάθε τέτοιο περιστατικό εξαπάτησης να αναφέρεται στην αστυνομία.

