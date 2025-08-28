Απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο

Πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου, ημέρα κατάθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της στις προωθούμενες αλλαγές.

To Nομαρχιακό Tμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ οργανώνει συγκέντρωση στις 10 το πρωί, μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας, στις πρώην σχολές Παπαφλέσσα στην Καλαμάτα.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου συνδικαλιστών του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και πρωτοβάθμιων σωματείων, στο “Rex”:

Ο πρόεδρος του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς παρατήρησε ότι “το νομοσχέδιο είναι σε βάρος των εργαζομένων και της ελευθερίας τους. Προκαλεί φίμωση των υπαλλήλων και δεν μπορούν με αυτές τις συνθήκες να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Θέλουμε πειθαρχικό δίκαιο που θα υπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι των εταιρειών”.

Ο γραμματέας του Ν.Τ. Δημήτρης Πράττης επεσήμανε πως “το νέο πειθαρχικό εργαλειοποιείται ως μηχανισμός πειθαρχικού εκφοβισμού, συμμόρφωσης και πειθαναγκασμού, με προφανή στόχο τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, την πειθαρχική δίωξη της αντίστασης και την καλλιέργεια κλίματος φόβου και υποταγής στη δημόσια διοίκηση”.

Ο γ.γ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Θεόφιλος Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι “ο στόχος δεν είναι οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά όσοι δεν σιωπούν”. Παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα με εκπαιδευτικούς που στοχοποιήθηκαν, γιατί ζήτησαν επιπλέον τμήμα ή ανέβασαν αντιπολεμική θεατρική παράσταση και σημείωσε πως “όσοι εργαζόμενοι αγωνίζονται, στοχοποιούνται. Φοβούνται, γιατί ξέρουν ότι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν συμβιβαστεί”.

Ο αντιπρόεδρος του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Κώστας Γαλιώτος μίλησε για “πολιτικό στραγγαλισμό και χούντα με γραβάτα”, για “τιμωρία της στάσης και της άρνησης να υποταχθείς”. Παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι “αν κάνεις καταγγελία ή υποστηρίξεις συνάδελφό σου σε στέλνουν στο πειθαρχικό. Θέλουν στρατιωτική πειθαρχία χωρίς βούληση και αντίδραση”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

“Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος η κυβέρνηση της Ν.Δ. δείχνει τα δόντια της και δίνει τα διαπιστευτήριά της για την «στρατηγική αναδιάρθρωση» στο Δημόσιο, την εφαρμογή της «Αξιολόγησης» και το χτύπημα κάθε μαχόμενης φωνής, αντίστασης και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, με επιβολή απολύσεων και άρση μονιμότητας από την πίσω πόρτα”, επισημαίνει το Σωματείο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Το Συνδικάτο υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Μεσσηνίας εκφράζει την αλληλεγγύη και στήριξή του στην απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων και παρατηρεί: “Το νέο πειθαρχικό νομοσχέδιο στο Δημόσιο αποτελεί συνέχεια των πειθαρχικών διώξεων κατά αγωνιστών εργαζομένων, βαφτίζει πειθαρχικά παραπτώματα ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας στο ίδιο καζάνι των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των πειθαρχικών ποινών, τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου”.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) που έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία σήμερα Πέμπτη, σημειώνει ότι “δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Με το νομοσχέδιο αυτό, επομένως, το κράτος δεν στοχεύει στους επίορκους. Θωρακίζει έναν πειθαρχικό μηχανισμό που θα λειτουργεί ως φόβητρο για όσους τολμούν να σηκώνουν κεφάλι, να διεκδικούν, να αντιστέκονται, να μη σιωπούν”.

Γ.Σ.