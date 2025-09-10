Ακυρώθηκε λόγω πένθους η Γιορτή Μούστου και Σταφυλιού στο Μουζάκι

Ο αιφνίδιος θάνατος του Νίκου Νικολακόπουλου από το Μουζάκι οδήγησε σε ματαίωση την Γιορτή Μούστου και Σταφυλιού, που διοργανώνει με επιτυχία ο σύλλογος του χωριού τα τρία τελευταία χρόνια.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουζακίου σε μήνυμά του αναφέρει: «Με θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη Γιορτή Μούστου και Σταφυλιού της 21ης Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος, λόγω του ξαφνικού θανάτου του αγαπητού μας συμπατριώτη Νικολάου Νικολακόπουλου. Οι σκέψεις, η συμπαράσταση και η αγάπη μας βρίσκονται δίπλα στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Η κηδεία του Νίκου Νικολακόπουλου, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έγινε την περασμένη Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Μουζακίου.