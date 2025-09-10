eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 12:17

Ακυρώθηκε λόγω πένθους η Γιορτή Μούστου και Σταφυλιού στο Μουζάκι

Γράφτηκε από την

Ακυρώθηκε λόγω πένθους η Γιορτή Μούστου και Σταφυλιού στο Μουζάκι

Premium Strom

Ο αιφνίδιος θάνατος του Νίκου Νικολακόπουλου από το Μουζάκι οδήγησε σε ματαίωση την Γιορτή Μούστου και Σταφυλιού, που διοργανώνει με επιτυχία ο σύλλογος του χωριού τα τρία τελευταία χρόνια.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουζακίου σε μήνυμά του αναφέρει: «Με θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη Γιορτή Μούστου και Σταφυλιού της 21ης Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος, λόγω του ξαφνικού θανάτου του αγαπητού μας συμπατριώτη Νικολάου Νικολακόπουλου. Οι σκέψεις, η συμπαράσταση και η αγάπη μας βρίσκονται δίπλα στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες στιγμές».
Η κηδεία του Νίκου Νικολακόπουλου, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έγινε την περασμένη Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Μουζακίου.

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις