Τιμήθηκε η ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Το πρωί, στον ναό Ανάληψης του Χριστού, στη Δυτική Παραλία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τη γενοκτονία και μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας Αργυρώ Μητράκου. Ανέφερε ότι η Μικρασιατική Καταστροφή ήταν το τέλος στο όνειρο της Μεγάλης Ιδέας κι επέκρινε τους προστάτες μας που τραβούσαν ταινία τη σφαγή και δεν έριξαν μια κανονιά για να τη σταματήσουν. Ανέφερε ότι η Σμύρνη κάηκε κι έσβησε η ελπίδα για τον ελληνισμό της Ιωνίας, όπως, επεσήμανε πως οι πρόσφυγες έφεραν τον πόνο, αλλά και τον πολιτισμό, την ιστορία, τα φαγητά και τα τραγούδια τους, ενώ εξήρε τη δύναμή τους να στήσουν μια νέα ζωή.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, παρατήρησε ότι είναι χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας και σημείωσε πως οι πρόσφυγες αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στη νέα πατρίδα, ενώ επεσήμανε ότι η Ελλάδα θα αγωνίζεται πάντα για τα εθνικά συμφέροντα και δίκαια.

Ποίημα αφιερωμένο στη Μικρασία απήγγειλε η Ελένη Αργύρη.

Στεφάνια στο Μνημείο Μικρασίας και Μικρασιατών κατέθεσαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο πρόεδρος της “Φάρις” Σωτήρης Κριτσωτάκης ως εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας, ο διοικητής της 77 ΜΕ - συνταγματάρχης Ιωάννης Μπαλάσης ως εκπρόσωπος του ανώτερου διοικητή Φρουράς Καλαμάτας, η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας Αργυρώ Μητράκου και ο ταμίας της Εστίας Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων Ν. Μεσσηνίας Χαράλαμπος Κοτσογλανίδης.

Στη συνέχεια τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Τιμές απέδωσαν η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και άγημα από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού.