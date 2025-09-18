Καλαμάτα: Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα (βίντεο+φωτο)

Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, με σημείο εκκίνησης την πλατεία 23ης Μαρτίου.

Οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα με κυρίαρχα, όπως “Ο Παύλος ζει – τσακίστε τους Ναζί” και “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”.

Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας που οργάνωσε τις εκδηλώσεις, σημείωσε ότι “τιμούμε την μνήμη του Παύλου Φύσσα, που πριν 12 χρόνια έβαλε με θάρρος το σώμα του ανάχωμα μπροστά στους δολοφόνους - ναζί της ΧΑ και ταυτόχρονα κρατάμε τα μάτια μας στραμμένα στη δικαστική εξουσία, γιατί ξέρουμε πως οι μάχες ενάντια στον φασισμό που δίνονται μέσα στα δικαστήρια, κρίνονται και στους δρόμους. Η δικαστική εξουσία αποφασίζοντας για μια ακόμη φορά επιλεκτικά και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του κατασταλτικού μηχανισμού ενάντια στο κίνημα και τους αγωνιστές του, αποφυλάκισε τον φυρερίσκο Μιχαλολιάκο, ουσιαστικά υπεύθυνο για την δολοφονία του Παύλου και όχι μόνο. Διαδηλώνουμε ταυτόχρονα και απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ενάντια στον λαό της Παλαιστίνης”.