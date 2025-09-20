Νυχτερινή αστροπαρατήρηση απόψε από τον Αστρονομικό Ομιλο Καλαμάτας

«Οσοι έρθετε, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα αστέρια από σκοτεινό ουρανό και να βιώσετε την παρατήρηση μέσα από τηλεσκόπιο. Επίσης, όπως σε κάθε αστροβραδιά θα μιλήσουμε για όλα αυτά που βρίσκονται εκεί έξω και για τα ασύλληπτα για τον νου μας μεγέθη που επικρατούν στο Σύμπαν. Οι απομακρυσμένες από την Καλαμάτα νυχτερινές αστρο-εκδηλώσεις δεν είναι κατάλληλες για παιδιά κάτω των 10 ετών. Στις αστρο-εξορμήσεις μας είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι ερασιτέχνες αστρονόμοι που διαθέτουν τηλεσκόπιο και όλοι όσοι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν αστρονομία και θέλουν να μυηθούν στον τρόπο χειρισμού τηλεσκοπίων και παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας πτυσσόμενες καρέκλες ή ξαπλώστρες παραλίας, νερό, σάντουιτς και μπουφάν. Η φωτιά και τα λευκά φώτα δεν επιτρέπονται» τονίζεται από τον Άρη Μυλωνά εκ μέρους του Αστρονομικού Ομίλου, υπενθυμίζοντας πως δεν υπάρχει κόστος σε καμία δράση και ότι όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά.