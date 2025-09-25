Σχολικές λίστες «δύο ταχυτήτων» - Βαρύ το κόστος για πολλές οικογένειες

Μολύβια, τετράδια, ντοσιέ κ.τ.λ. συνθέτουν τις γνωστές «σχολικές λίστες», οι οποίες χρόνο με το χρόνο φαίνεται να μοιάζουν για πολλά νοικοκυριά περισσότερο με οικονομικό βαρίδι. Ερευνα της “Ε” σε πολυκαταστήματα και βιβλιοπωλεία της πόλης ανέδειξε ένα αγοραστικό κοινό δύο ταχυτήτων: από τη μία, γονείς που προχώρησαν κανονικά στην αγορά όλων των απαιτούμενων ειδών τείνοντας κυρίως σε βιβλιοπωλεία, και από την άλλη, εκείνοι που περιορίστηκαν στα απολύτως βασικά, αφήνοντας τα υπόλοιπα για αργότερα ή ελπίζοντας να τα καλύψουν σταδιακά. Η συνεχής ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και το αυξημένο κόστος σε ενέργεια και τρόφιμα, αφήνει ελάχιστα περιθώρια για έξτρα δαπάνες, κάτι που επισημαίνουν καθημερινά πολλοί γονείς. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αν συνυπολογίσει κανείς τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που συνοδεύουν τη μαθητική ζωή, όπως τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Το συνολικό «πακέτο» έτσι των εκπαιδευτικών δαπανών κάθε χρόνο αυξάνεται, δημιουργώντας ασφυκτικό πλαίσιο ειδικά για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως το φαινόμενο της «μερικής αγοράς» ειδών έχει γίνει εντονότερο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι γονείς προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανάγκες των παιδιών και στον περιορισμένο οικογενειακό προϋπολογισμό, μέσα από μια διαδικασία που άλλοτε συνδεόταν με ενθουσιασμό και χαρά και τώρα μετατρέπεται για πολλούς γονείς σε πηγή άγχους. Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα όσα μας μετέφεραν άνθρωποι από τον χώρο των βιβλιοπωλείων, η πλειοψηφία των γονέων κάνει τα πάντα ώστε να μην στερηθούν κάτι τα παιδιά τους, σπεύδοντας μάλιστα να αγοράσουν βοηθήματα για τις πιο μικρές τάξεις ώστε να τα προετοιμάσουν καλύτερα.

Κατερίνα Κονταργύρη (Book Store Κονταργύρη): «Την κίνηση σε σχέση με πέρυσι θα την χαρακτήριζα ίδια. Τα τελευταία χρόνια οι καθηγητές παρατηρώ πως ζητούν λιγότερα πράγματα στις λίστες τους, κυρίως στις μεγαλύτερες τάξεις. Στις πιο μικρές αντίστοιχα (προνήπιο, νηπιαγωγείο) οι λίστες έχουν μεγαλύτερο περιεχόμενο με είδη χειροτεχνίας κ.τ.λ. Παράλληλα, πολλοί μαθητές κρατούν τα περσινά τους είδη, αγοράζοντας οι γονείς τους ότι τους λείπει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα βοηθήματα πλέον οι μαθητές εστιάζουν στα πιο βασικά μαθήματα, και ειδικότερα σε αυτά την Πανελλαδικών, ενώ παλιότερα μπορεί να προμηθεύονταν και για άλλα μαθήματα. Ακόμα δεν λείπουν οι γονείς που αγοράζουν βοηθήματα για πιο μικρές τάξεις, θέλοντας να βοηθήσουν τα παιδιά τους με κάποιες εξτρά ασκήσεις στο σπίτι».

Χαράλαμπος Κατσούλας (Βιβλιοπωλείο Κλεψύδρα): «Οι λίστες παρουσιάζουν σταθερότητα ως προς αυτά που ζητούν οι εκπαιδευτικοί. Οι γονείς από την πλευρά τους συνήθως τα αγοράζουν όλα, με τις μικρότερες τάξεις να συνοδεύονται με μεγαλύτερες λίστες αποτελούμενες από μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, και ότι άλλο έχει να κάνει με δημιουργική απασχόληση. Παράλληλα, αρκετοί γονείς ελέγχουν τί έχει μείνει στα παιδιά τους από πέρυσι και δεν το προμηθεύονται πάλι, αγοράζοντας τα όταν θα χρειαστεί μέσα στη χρονιά. Ως προς τα βοηθήματα, παρατηρούμε αύξηση στη ζήτηση ακόμα και από τις πιο μικρές ηλικίες, με τους γονείς μέσω αυτών να βοηθούν περαιτέρω τα παιδιά τους. Τα δεδομένα άλλωστε έχουν αλλάξει, με τις τάξεις του Δημοτικού να είναι πιο απαιτητικές σε σχέση με το παρελθόν».

Γεωργία Κυριακάκη (Ολα χαρτί): «Η κίνηση φέτος ξεκίνησε πιο νωρίς, από τον Αύγουστο, κυλώντας στα περσινά δεδομένα. Οι λίστες των εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να αλλάζουν ως προς αυτά που ζητούν, είτε έχει να κάνει με τις μικρότερες τάξεις που τα είδη είναι πιο πολλά, είτε με Γυμνάσιο και Λύκειο που χρειάζονται λιγότερα. Οι γονείς από την πλευρά τους, κάποιοι προμηθεύονταν όλη τη λίστα και κάποιοι άλλοι ήταν πιο μαζεμένοι, αφήνοντας κάποια είδη ώστε να τα αγοράσουν σε δεύτερο χρόνο. Αναφορικά με τα βοηθήματα, τα παιδιά του Λυκείου κυρίως δείχνουν να εστιάζουν στα πιο δύσκολα μαθήματα, και ειδικότερα αυτά της Γ’ τάξης. Σε πιο μικρή συχνότητα αγοράζουν οι γονείς για Δημοτικό και Γυμνάσιο, όταν δεν έχουν την οικονομική άνεση να πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο και θέλουν να τα βοηθήσουν μόνοι τους».

Λεωνίδας Μακρής (Makris Bookstore): «Η κίνηση σε σχέση με πέρυσι ήταν η ίδια, παρατηρώντας τους γονείς λίγο πιο συγκρατημένους. Οι ίδιοι φρόντισαν να ελέγξουν τί έχουν από πέρυσι ώστε να μην τα αγοράσουν εκ νέου, κάτι που δεν ισχύει με τα τετράδια όπου κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται νέα. Παράλληλα, τα σχολεία ήταν επίσης πιο συγκρατημένα με τις λίστες τους».

T.Αν.