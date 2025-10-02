Και στην Καλαμάτα η κομπίνα με τα εικονικά τιμολόγια

Και Καλαματιανοί φαίνεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, συλλαμβάνοντας 18 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το κύκλωμα είχε ιδρύσει 370 εταιρείες – “φαντάσματα” με αποκλειστικό αντικείμενο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν, έχοντας επιστρατεύσει μια σειρά από αχυρανθρώπους, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών που ακολουθούσαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων και παραστατικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις που οργανώθηκαν από το ελληνικό FBI συνελήφθησαν στην Καλαμάτα ένας λογιστής, δύο αδέρφια γνωστά στις Αρχές και από το παρελθόν και ένας ακόμα ιδιοκτήτης καταστήματος παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι φέρονται να έχουν εμπλοκή με διαφορετικούς ρόλους στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του protothema.gr και του iefimerida.gr ένα μεγάλο πλοκάμι της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε με έδρα την Καλαμάτα, με τουλάχιστον έναν λογιστή να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αποδεδειγμένη ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια.

Μάλιστα, όταν τα μέλη του κυκλώματος φοβήθηκαν ελέγχους «παραιτήθηκαν» από απαίτηση παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.