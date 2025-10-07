Αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων το 2024 σε Μεσσηνία και Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων καταγράφηκε το 2024 τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και όλα πλέον δείχνουν ότι η μείωση του πληθυσμού δύσκολα θα ανακοπεί αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη διατήρηση του ανθρωπίνου παραγωγικού κεφαλαίου.

Στη Μεσσηνία ο αριθμός των γεννήσεων το 2024 ήταν μικρότερος από 1.000 ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι γεννήσεις ήταν λιγότερες από 3.500. Εξαιτίας των λίγων γεννήσεων και των πολλών θανάτων, την τελευταία εικοσαετία, ο φυσικός πληθυσμός στη Μεσσηνία έχει μειωθεί 15.753 κατοίκους και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά 51.860 κατοίκους. Στη Μεσσηνία και στην Περιφέρεια οι γεννήσεις μειώνονται με αυξανόμενο ρυθμό τόσο εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού όσο και εξαιτίας της μετανάστευσης των γόνιμων ηλικιών για πλουσιότερες Περιφέρειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1980 είχαν καταγραφεί στη Μεσσηνία 1.921 γεννήσεις και πέρσι μόλις 945 γεννήσεις

Περισσότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την τελευταία εικοσαετία και για τις γεννήσεις στη Μεσσηνία από το 1980 μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στους πίνακες:

