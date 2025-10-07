75 κλασικά ιστορικά οχήματα στο Καλό Νερό

Στο Καλό Νερό έκαναν στάση χθες το μεσημέρι τα 75 κλασικά ιστορικά οχήματα που συμμετέχουν στον 12ο Γύρο της Πελοποννήσου.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ελληνικό αγώνα κλασικού αυτοκινήτου από το 2014 ως σήμερα, ενώ η εκκίνησή του έγινε την Κυριακή το απόγευμα από την Αρχαία Ολυμπία. Το 12ο TourduPéloponnèse τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Τριφυλίας και Σπάρτης, αποτελώντας όχι μόνο έναν αγώνα ταχύτητας, αλλά και ένα πολιτιστικό ταξίδι, που συνδυάζει ιστορία, παράδοση και σύγχρονη εμπειρία.

Ο Δήμος Τριφυλίας καλωσόρισε στο Καλό Νερό τους συμμετέχοντες και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

Κ.Μπ.

(Φωτο: Varakes Peloponnes / Facebook)