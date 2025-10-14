Από το Κέντρο Ημέρας για τη Μνήμη και την Ανοια Καλαμάτας: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος μνήμης την Χώρα

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο μνήμης για τους δημότες στην Χώρα, στο δημοτικό κατάστημα, οργανώνει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, σε συνερ γασία με το Κέντρο Ημέρας για τη Μνήμη και την Άνοια Καλαμάτας, αύριο Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της δράσης είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού.Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27630-31200, 8 π.μ. – 11 π.μ.

Πληροφορίες για το Κέντρο Ημέρας για τη Μνήμη και την Άνοια: Το “Κέντρο Ημέρας για τη Μνήμη και την Άνοια” αποτελεί το πρώτο κέντρο του είδους του στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και των όμορων νομών. Παρέχει εξειδικευμένες και

ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μνήμη ή πάσχουν από άνοια, καθώς και στους φροντιστές τους.

Μέσω μιας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας, το Κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειώντους.

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2021, με έδρα την Καλαμάτα (οδός Νέδοντος 129 και Καποδιστρίου). Το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014–2020”, και μετά την ολοκλήρωσή του εντάχθηκε στο Υπουργείο Υγείας. Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την IASIS ΑΜΚΕ. Ολες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν.