Μεσσηνία: Ηλικιωμένη ξεψύχησε στο Χαρακοπιό περιμένοντας ασθενοφόρο από Καλαμάτα

Ενα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Χαρακοπιό του Δήμου Πύλου - Νέστορος με μία ηλικιωμένη γυναίκα να φεύγει από τη ζωή περιμένοντας ιατρική βοήθεια από Καλαμάτα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η ηλικιωμένη, ενώ περπατούσε στον δρόμο ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της. Αμεσα άλλα άτομα βρέθηκαν δίπλα της γiα βοήθεια και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Το τραγικό περιστατικό ανέδειξε με ανάρτηση του στο Facebook o αντιδήμαρχος Πύλου - Νέστορος, αρμόδιος για τη Δ.Ε. Κορώνης Παναγιώτης Μαργιάννης, ο οποίος επεσήμανε ότι δεν υπήρχε ενεργή εφημερία στο Κέντρο Υγείας Λογγάς και αναγκαστικά κλήθηκε ασθενοφόρο από την Καλαμάτα, που χρειάστηκε 45 λεπτά για να φτάσει στο σημείο, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.