Δράση για την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα απόψε στην Καλαμάτα

Δράση με αφορμή την 19η "Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα" προγραμματίζεται για απόψε το στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Ειδικότερα από τις 8 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα εθελοντές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Τροχαία Καλαμάτας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς" θα πραγματοποιήσουν δράση ενημέρωσης για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Κεντρικό μήνυμα είναι «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί» και στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων, να αντιληφθούν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, υιοθετώντας πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί αλλά και ως συνεπιβάτες.

Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί απόψε ταυτόχρονα σε 40 σημεία διασκέδασης σε όλη την Ελλάδα για να ενημερώσουν σχετικά τους κινδύνους κατανάλωσης αλκοόλ με την οδήγηση και να ενθαρρύνουν τους νεαρούς επισκέπτες να επιλέξουν τον «Οδηγό της Παρέας» που θα οδηγήσει με ασφάλεια πίσω την παρέα του.

(Φωτογραφία αρχείου)