Δικαστήρια Καλαμάτας: Συνελήφθη 55χρονος για παράνομη ηχογράφηση με κινητό

Ενας 55χρονος συνελήφθη προχθές το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας γιατί ηχογραφούσε παράνομα με το κινητό του τηλέφωνο μία υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Η πρόεδρος αντιλήφθηκε την πράξη του και ειδοποίησε την αστυνομία, με τον 55χρονο να προσπαθεί να διαφύγει της σύλληψης τρέχοντας, ενώ απώθησε και τους αστυνομικούς. Τελικά συνελήφθη άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων, ενώ κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς πέρασε χθες από εισαγγελέα, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.