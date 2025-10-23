Στην Καλαμάτα οι 63 μετανάστες που διασώθηκαν από κρουαζιερόπλοιο στα διεθνή ύδατα (βίντεο-φωτογραφίες)

Στο λιμάνι της Καλαμάτας έφτασαν νωρίτερα σήμερα 63 μετανάστες, οι οποίοι διασώθηκαν από κρουαζιερόπλοιο από ιστιοφόρο που επέβαιναν στα διεθνή ύδατα 140 ν.μ. νοτιοδυτικά της Καλαμάτας.

Από χθες το βράδυ ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης με τους μετανάστες να διασώζονται από το κρουαζιερόπλοιο "Norwegian Epic" (σημαία Μπαχάμες), το οποίο τους μετέφερε στο αγκυροβόλιο του λιμανιού της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και από εκεί με λάντζες μεταφέρθηκαν στην ακτή.

Εκεί τους περίμεναν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Παντελή Δρούγα και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με επικεφαλής την αντιπεριφερειάρχη Υγείας Μαρία Οικονομάκου. Οι υπηρεσίες αυτές παρείχαν στρώματα, κλινοσκεπάσματα και άλλα απαραίτητα για την προσωρινή τους παραμονή στο χώρο των αποθηκών του λιμανιού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και κατά δήλωσή τους πρόκειται για 43 άνδρες, 12 γυναίκες και 8 παιδιά όλοι τους από το Αφγανιστάν, εκτός από ένα ζευγάρι που δηλώνουν πολίτες Ιράκ.

Το ταξίδι τους ξεκίνησε από την Αττάλεια της Τουρκίας με τελικό προορισμό την Ιταλία.

Με μέριμνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, αλλά και αναζήτησης τυχόν διακινητών ανάμεσά τους.