Σε φεστιβάλ χορωδιών στην Καρδίτσα το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

47 μαθητές και των τριών τάξεων του σχολείου βρίσκονται από χθες στην Καρδίτσα και απόψε θα τραγουδήσουν στο φεστιβάλ χορωδιών που θα πραγματοποιηθεί στην κωμόπολη Σοφάδες.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, με τους μαθητές του σχολείου να ερμηνεύουν κομμάτια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, ενώ ακόμη στο ρεπερτόριο τους υπάρχει ένα εκκλησιαστικό και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας λαμβάνει μέρος στο εν λόγω φεστιβάλ και μετά την περσινή του επιτυχία ετοιμάζεται την άνοιξη να συμμετάσχει σε διεθνή διαγωνισμό στο Νόβισαντ της Σερβίας.

Υπεύθυνος για το φεστιβάλ χορωδιών της Καρδίτσας είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής Νίκος Ευθυμιάδης, ενώ θα πάρουν μέρος σχολεία από πολλά μέρη της Ελλάδας.

Τους 47 μαθητές και μαθήτριες συνοδεύουν στη Θεσσαλική πόλη η υπεύθυνη καθηγήτρια μουσικής Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και ακόμη οι συνοδοί καθηγητές Σταύρος Αράπογλου, Σοφία Μουκίδου και Ελένη Μητροπούλου.

Στο πλαίσιο της 4ημερης εκδρομής τους οι μαθητές θα επισκεφτούν ακόμη τα Τρίκαλα, τη Λίμνη Πλαστήρα, αλλά και τα Μετέωρα!

Κ.Ηλ.